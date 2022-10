A Fazenda 14: Iran Malfitano critica produção e emissora do programa

Ator Iran Malfitano detona Record e diz que emissora não está tendo credibilidade

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 15h28

O reality show rural A Fazenda 14 ainda está dando o que falar dentre os peões que estão no confinamento. Desta vez, o ator Iran Malfitano (41) reclamou da produção do programa, que não fez nada após Bia Miranda (18) ser acusada de empurrar outro participante.

“Eu tô vendo dois pesos e duas medidas. Uma cadeira foi quebrada pelo Vini, várias formas de bolo na primeira vez, ontem foram várias formas de bolo de novo, e o que foi? Uma punição de 24h. Então, vamos quebrar uma cadeira, vamos quebrar umas coisas”, exclamou o ator.

Claramente revoltado, Iran falou que não vai ser calado pela direção do reality show rural. “Tem muita gente vendo o que eu tô vendo. Para ser um programa correto, direito, tem que ser igual para todo mundo. e tá sendo? Não tá sendo. E me calar não vão mesmo. ‘Vambora’ porque credibilidade não tá tendo nenhuma”, refletiu o peão durante conversa com outros peões.

Além disso, ele lembrou do momento que Tiago Ramos tentou forçar sua saída do programa ao pular as cercas que tem dentro da sede. “Quando eu entrei aqui, me falaram: ‘Se pular a cerca branca, já vai embora…’”, disse.

De acordo com Thomaz Costa, no final da formação da roça, Deolane Bezerra chegou em seu ouvido e o ameaçou. Durante uma conversa com Tati Zaqui, o peão disse: "Ainda veio me ameaçar, querer colocar irmão no meio. Pelo amor de Deus... Mas eu não sou filho de pai assustado não”.

Mesmo que no momento da fala a advogada tampou seu microfone, durante a madrugada ela confessou para seus amigos o que falou ao ator. “Você é uma comédia. Na rua a gente conversa. A gente se tromba nas ruas do Tatuapé”, disse a advogada.