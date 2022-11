A Fazenda 14: Pétala perde paciência com Kerline Cardoso e xinga ex-BBB

Peoa Pétala Barreiros se revolta com ex-BBB Kerline Cardoso e não poupa ofensas contra rival

Quem acha que as brigas do reality show rural A Fazenda 14 tiram folga, está achando errado. A peoa Pétala Barreiros perdeu a paciência com a ex-BBB Kerline Cardoso, disparando diversas ofensas sobre a aparência da rival nesta quarta-feira, 23.

A briga começou quando Bia Miranda disse que Kerline a chamou de feia. “Vontade de dar um tapa naquela rapariga”, disparou a neta de Gretchen. Mas, depois de pensar melhor, ela disse que a ex-BBB apenas a olhou de cima a baixo.

“Vocês não perceberam ainda que ela se acha a mais gata da edição? Fica falando que meu cabelo é oleoso, me chamando de velha. Ela se acha”, disse, em tom debochado, a advogada Deolane Bezerra. “Feia é ela! Feia e desbundada. Ela se acha mesmo. Deborah [Albuquerque] me chamou de feia, e ela riu”, disparou Pétala Barreiros.

Babi, Moranguinho, Kerline e Bia estão roça da semana

Esta terça-feira (22), foi noite de formação de roça em A Fazenda 14. Bárbara Borges, Moranguinho, Kerline e Bia Miranda se deram mal na dinâmica e estão na berlinda da semana. A ex-BBB está vetada da prova do fazendeiro e não poderá concorrer pelo sonhado chapéu do fazendeiro.

A noite começou com Pétala Barreiros, vencedora da prova de fogo, abrindo os poderes do lampião e escolhendo ficar com o poder verde, entregando o poder preto para Bia. O poder verde, escolhido pelo público, deu a chance de Pétala ganhar 10 mil reais, para isso, a participante precisava deixar a casa 48h sem água quente. A influenciadora digital escolheu ganhar o dinheiro.