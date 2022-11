A Fazenda 14: Babi, Moranguinho, Kerline e Bia estão roça da semana

Babi, Moranguinho e Bia realizam a prova do fazendeiro; Kerline está direto na roça

Esta terça-feira (22), foi noite de formação de roça em A Fazenda 14. Bárbara Borges, Moranguinho, Kerline e Bia Miranda se deram mal na dinâmica e estão na berlinda da semana. A ex-BBB está vetada da prova do fazendeiro e não poderá concorrer pelo sonhado chapéu do fazendeiro.

A noite começou com Pétala Barreiros, vencedora da prova de fogo, abrindo os poderes do lampião e escolhendo ficar com o poder verde, entregando o poder preto para Bia. O poder verde, escolhido pelo público, deu a chance de Pétala ganhar 10 mil reais, para isso, a participante precisava deixar a casa 48h sem água quente. A influenciadora digital escolheu ganhar o dinheiro.

Deolane Bezerra, fazendeira da semana, indicou Babi para ocupar o primeiro lugar na roça, alegando que a atriz se faz de vítima dentro do programa.

Com 5 votos da casa, Moranguinho ocupou o segundo banco da roça e puxou Kerline da baia, única opção disponível. Pois, Pétala entregou o poder errado para a Bia, que precisou imunizar André Marinho.

Com isso, a neta de Gretchen sobrou no resta um e vetou Kerline da prova do fazendeiro.

Veja quem votou em quem:

Pelé votou em Moranguinho

Pétala votou em Iran

Iran votou em Moranguinho

Bia votou em Iran

André votou em Moranguinho

Moranguinho votou em Iran

Babi votou em Moranguinho

Kerline votou em Moranguinho

André Marinho não foi para a décima roça de A Fazenda 14, graças a sua ex-aliada e atual rival, Pétala Barreiros. No começo da formação da roça desta terça-feira (22), a influenciadora digital abriu os poderes do lampião e decidiu ficar com o verde e dar o preto para Bia Miranda.

O poder dado para a neta de Gretchen dizia para imunizar um peão da baia, mas a própria Bia estava na baia e precisou escolher um de seus rivais para salvar. A jovem preferiu imunizar André Marinho, sua última desavença dentro do reality show rural. A justificativa foi que a outra opção, Kerline Cardoso, nunca foi para uma roça e fica se esquivando no jogo.