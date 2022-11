A Fazenda 14: Pétala Barreiros erra ao entregar o poder do lampião e salva rival da roça

Pétala salvou seu rival André Marinho da roça ao entregar o poder do lampião errado

André Marinho não foi para a décima roça de A Fazenda 14, graças a sua ex-aliada e atual rival, Pétala Barreiros. No começo da formação da roça desta terça-feira (22), a influenciadora digital abriu os poderes do lampião e decidiu ficar com o verde e dar o preto para Bia Miranda.

O poder dado para a neta de Gretchen dizia para imunizar um peão da baia, mas a própria Bia estava na baia e precisou escolher um de seus rivais para salvar. A jovem preferiu imunizar André Marinho, sua última desavença dentro do reality show rural. A justificativa foi que a outra opção, Kerline Cardoso, nunca foi para uma roça e fica se esquivando no jogo.

Na metade da formação da berlinda, Pétala percebeu o erro que cometeu e pediu para trocar os poderes, mas não foi permitido pela produção.

Confira o momento:

Bia teve que imunizar um peão da baia e escolheu o André para se livrar da berlinda! 😳 #RoçaAFazendapic.twitter.com/NXRT3gVtbb — A Fazenda (@afazendarecord) November 23, 2022

A décima roça de A Fazenda 14 já tem seu primeiro banquinho ocupado! A fazendeira da semana, Deolane Bezerra, indicou Bárbara Borges para a berlinda. As duas loiras estão a semanas protagonizando brigas diretas e trocando diversas farpas dentro do programa.

A confusão entre a advogada e a atriz vem causando repercussão nacional, com famosos comentando sobre a treta e tomando partido para um dos lados.