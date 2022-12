A Fazenda 14: Peões prometem não participar da lavação de roupa suja após a Record TV cancelar a festa final do reality

Revoltados, Alex, Deborah e Kerline prometeram não ir para a festa final do reality

Os eliminados de A Fazenda 14 se revoltaram após a Record TV cancelar a festa final de A Fazenda 14. Em seus Stories do Instagram, Deborah Albuquerque, Alex Gallete e Kerline Cardoso contaram sobre o ocorrido e prometeram não participarem da dinâmica de lavação de roupa suja, que seria gravada nesta segunda-feira (12).

"Tá todo mundo puto aqui, porque estão tirando a festa. A única festa do time B, a única que a gente ia se beneficiar de verdade, que não íamos sofrer opressão”, começou a contar Deborah em suas redes sociais. "Aí na lavação de roupa suja querem por a gente, mas botar dentro de uma festa para a gente comemorar um pouquinho o reality eles não estão deixando'', finalizou a ruiva.

Alex Gallete também ficou revoltado e prometeu que eles e seus amigos não vão participar da dinâmica. “Então é o seguinte, a gente não vai para a lavação hoje. Não tem condições!”, disse o ex-peão ao lado de Deborah e Kerline.

Eita! É babado atrás de babado dentro e fora de A Fazenda 14.

