A Fazenda 14: Produção cancela festa final de A Fazenda 14 e peões se revoltam

Kerline, Alex e Deborah gravaram ‘Stories’ revoltados com o cancelamento da festa final de A Fazenda 14

Eita! É babado atrás de babado dentro e fora de A Fazenda 14.

Deborah Albuquerque, Kerline Cardoso e Alex Gallete gravaram Stories no final da tarde desta segunda-feira (12) revoltados com a produção do reality show rural. Segundo os peões, eles já estavam prontos para a tradicional festa da final do reality show, onde todos os eliminados voltam para a sede, quando foram avisados que a comemoração estava cancelada.

Sem entender os motivos, os ex-peões gravaram diversos Stories mostrando sua indignação com a produção do jogo. A ex-BBB deixou claro em suas falas que não aconteceu nenhuma briga para a festa ser cancelada e que eles estavam muito bravos porque desmarcaram trabalhos para poderem estar confinados para esse dia.

“A gente já tava se arrumando e tudo mais para a lavagem de roupa suja agora, quando a produção avisou que não iria ter mais a festa da final do programa. Assim, do nada, agora, faltando 3 dias para a final do programa. A gente já tendo movimentando equipe, cancelado agenda de trabalho, tendo se confinando dentro de um lugar”, declarou Kerline.

Deborah e Alex também postaram Stories indignados com a situação e a ruiva afirmou que esse cancelamento é injusto com o grupo B, pois seria a primeira festa que eles iriam curtir sem serem oprimidos.

Veja os Stories:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)





Babi comenta sobre atitudes de Deborah: “Muito infantil”

A ex-peoa Deborah Albuquerque voltou a ser pauta depois da dinâmica especial de A Fazenda 14. Durante uma conversa entre Bia Miranda, Bárbara Borges e Pelé MilFlows, o jeito da influenciadora digital foi questionado.

A jovem de 18 anos começou o assunto relembrando de alguns momentos de Deborah dentro da casa, Babi tomou partido a favor da amiga e respondeu que a ruiva é muito engraçada, mas que seu jeito infantil é para chamar a atenção do público.