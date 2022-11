A Fazenda 14: Marido de Moranguinho detona família de Deolane nas redes sociais

Mãe de Deolane insulta ‘Record TV’ por não tocar as músicas de MC Kevin

CARAS Digital Publicado em 05/11/2022, às 23h31

Deolane Bezerra e Moranguinho são grandes amigas e aliadas dentro de A Fazenda 14, mas não podemos dizer o mesmo de suas famílias aqui fora. Neste sábado (5), a mãe de Deolane postou um desabafo nas redes sociais inconformada de a produção do programa não colocar as músicas de MC Kevin para Deolane, da mesma forma que sempre colocam as de Naldo Benny para Moranguinho escutar.

“É muito nojento isso que eles fazem com a Deolane. Toda festa [a produção] toca música do Naldo pra Moranguinho. Eles sabem da história dela com Kevin, o quanto o amava, o quanto Kevin faz sucesso. Eles não têm a decência, a dignidade de pôr uma música do Kevin pra ela aproveitar um pouco a festa. Que emissora podre, que emissora lixo”, detonou Solange nos stories do Instagram.

Naldo não deixou barato os ataques da mãe da advogada e soltou o verbo: “A família também é invejosa”, além disso, elogiou MC Kevin:“Máximo respeito ao meu irmão Kevin, eu sempre vou te amar. Dona Val [mãe de MC Kevin] máximo respeito a senhora”.

Eita! Será que a amizade das peoas continua fora do jogo?

A mãe da Deolane também postou vídeo reclamando da festa. Ela disse que todas as festas eles tocam música do Naldo pra Moranguinho, mas não tocam do Kevin pra Deolane.



Finalizou chamando a emissora de lixo. #AFazendapic.twitter.com/6CU3jrtL4X — Central Reality (@centralreality) November 5, 2022

Os participantes do reality show rural passaram mal depois da festa desta sexta-feira (4) e precisaram de atendimento médico. Deolane Bezerra acredita que o motivo dos vômitos dos peões foi alguma comida estragada que eles ingeriram na festa geométrica.

A advogada comentou que André estava passando mal e pediu o balde para poder vomitar, ainda falou que todo mundo estava vomitando, incluindo Bia Miranda.