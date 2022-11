A Fazenda 14: Iran Malfitano vence a Prova de Fogo e nova baia é formada

O ator Iran Malfitano é o novo dono dos poderes do lampião; Deolane, Pelé e Babi estão na baia

Pela quarta vez, Iran Malfitano venceu a Prova de Fogo e se tornou o dono dos poderes do lampião da semana. A dinâmica, também contou com a participação de Deolane Bezerra, Pelé Milflows e Bárbara Borges.

Na prova, os membros de A Fazenda 14 precisavam formar a palavra “Prova de Fogo”, para isso, os peões procuravam as letras em uma piscina de areia e depois montavam na vaca. Em tempo recorde, o ator foi mais rápido que seus companheiros, finalizando a prova em primeiro lugar.

O poder escolhido pelo público de casa foi o da chama vermelha, onde o dono do poder deverá trocar o peão que foi vetado da prova do fazendeiro, por outro peão que está na roça. O segundo poder, será revelado apenas na formação da berlinda desta terça-feira (29).

Com o fim da prova de fogo, uma nova baia foi formada no reality show rural. Por perderem a atividade, Deolane, Pelé e Babi irão dormir com o Colorado.

Confira a vitória de Iran:

Iran ganhou a #ProvaDeFogo e é o novo dono do Lampião 🥳🥳🥳 pic.twitter.com/GXRGLIOb4n — A Fazenda (@afazendarecord) November 29, 2022

Os novos moradores da Baia aqui 🤫👇 #ProvaDeFogopic.twitter.com/FHr024NTS3 — A Fazenda (@afazendarecord) November 29, 2022

Deolane Bezerra não gostou das últimas atitudes de Pétala Barreiros dentro do jogo e confrontou a aliada, dizendo que ela militou errado ao comentar sobre Pelé Milflows.

Acontece que, a influenciadora digital acusou o rapper de cometer mansplaining com Bia Miranda (quando o homem explica algo para uma mulher, assumindo que ela não entende sobre o assunto, mas ele sim), durante a gravação da Hora do Faro. No programa, Pelé debochou da neta de Gretchen por não saber o que era uma vitrola e explicou o funcionamento do objeto para ela.