A Fazenda 14: Deolane bate-boca com Pétala para defender Pelé: “Militou errado”

Deolane não gostou da forma que Pétala falou e disse que a aliada estava errada

Deolane Bezerra não gostou das últimas atitudes de Pétala Barreiros dentro do jogo e confrontou a aliada, dizendo que ela militou errado ao comentar sobre Pelé Milflows.

Acontece que, a influenciadora digital acusou o rapper de cometer mansplaining com Bia Miranda (quando o homem explica algo para uma mulher, assumindo que ela não entende sobre o assunto, mas ele sim), durante a gravação da Hora do Faro. No programa, Pelé debochou da neta de Gretchen por não saber o que era uma vitrola e explicou o funcionamento do objeto para ela.

Pétala voltou a falar sobre o assunto na dinâmica deste domingo (27), acusando novamente o cantor. Após terminar a atividade, as meninas do grupo A se reuniram fora da casa e a advogada tocou no assunto, explicando qual era o significado de mansplaining e dizendo que na ocasião não se encaixava com a explicação de Pétala.

Por fim, Deolane resolveu perguntar para Bia: "Você sabia o que era uma vitrola?", a neta de Gretchen respondeu que não e Pétala se justificou: "Mas ela poderia saber". A advogada voltou a falar: "Mas ela não sabia, então não foi mansplaining do jeito que você falou. O problema é que você militou de forma errada e ficou feio usar esse termo. Não é que você defendeu errado". A morena voltou a se explicar: "Eu sei exatamente o que eu fiz, não precisa jogar na cara".

Confira o bate-boca:

Deolane falou que o Pelé não cometeu o Mansplaining com a Bia. #AFazenda | #AFazenda14pic.twitter.com/pDVJXUFNOs — Adrielle 🌸 (@adrielletuitta) November 28, 2022

Está longe de acabar as brigas entre Deolane Bezerra e Bárbara Borges. Na noite deste domingo (27), as rivais protagonizaram mais um bate-boca intenso na dinâmica da discórdia de A Fazenda 14. Enquanto Iran falava sobre a advogada, Babi começou a falar ao fundo, deixando Deolane irritada: "Ai, ela se mete em tudo!", reclamou a loira. Do outro lado, a atriz rebateu: "E você, minha filha? Se mete em tudo também!".

Deolane encurtou a distância entre ela e a rival, indo falar na cara de Babi: “Para de gritar porque a Kerline mandou falando que não tem medo de mim, porque eu não sou idiota!”, disse. Continuando a discussão entre as duas participantes, Deolane afirmou não ter medo das placas dadas por Kerline Cardoso no programa A Hora do Faro e disparou: "Sua comédia! Eu quero ver se você sabe fazer isso lá fora, sua vaca!".