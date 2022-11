A Fazenda 14: Bia Miranda precisa segurar Deolane em briga com Babi

As rivais, Deolane e Babi, brigam em dinâmica da discórdia e precisam ser separadas

Está longe de acabar as brigas entre Deolane Bezerra e Bárbara Borges. Na noite deste domingo (27), as rivais protagonizaram mais um bate-boca intenso na dinâmica da discórdia de A Fazenda 14. Enquanto Iran falava sobre a advogada, Babi começou a falar ao fundo, deixando Deolane irritada: "Ai, ela se mete em tudo!", reclamou a loira. Do outro lado, a atriz rebateu: "E você, minha filha? Se mete em tudo também!".

Deolane encurtou a distância entre ela e a rival, indo falar na cara de Babi: “Para de gritar porque a Kerline mandou falando que não tem medo de mim, porque eu não sou idiota!”, disse. Continuando a discussão entre as duas participantes, Deolane afirmou não ter medo das placas dadas por Kerline Cardoso no programa A Hora do Faro e disparou: "Sua comédia! Eu quero ver se você sabe fazer isso lá fora, sua vaca!".

Com medo da reação da doutora, Bia Miranda, Pétala e Moranguinho se aproximaram para acalmar os ânimos e separar as duas.

Confira a briga completa:

“Para de gritar porque a @Kerline falou!” e a treta explodiu entre @abarbaraborgess e @Dra_Deolane. @biamiranda até segurou a aliada 👀



— PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 28, 2022

O clima entre Deolane Bezerra e Bárbara Borges esquentou durante uma dinâmica no programa A Hora do Faro durante este domingo (27). O apresentador Rodrigo Faro, precisou intervir na briga entre as duas peoas para as coisas não saírem do limite.

Durante a atividade ao vivo, os participantes do reality show rural tinham a missão de dar placas com mensagens positivas ou negativas aos seus adversários. Como de costumes, as duas rivais deram plaquinhas ruins uma para a outra, causando discussão. Em certo momento, Faro ao ver Deolane e Babi muito próximas, precisou pedir para elas se afastarem. “Se afastem”, disse o apresentador.