A Fazenda 14: Rodrigo Faro precisa separar briga entre Deolane e Bárbara

O clima entre Deolane Bezerra e Bárbara Borges esquentou durante uma dinâmica no programa A Hora do Faro durante este domingo (27). O apresentador Rodrigo Faro, precisou intervir na briga entre as duas peoas para as coisas não saírem do limite.

Durante a atividade ao vivo, os participantes do reality show rural tinham a missão de dar placas com mensagens positivas ou negativas aos seus adversários. Como de costumes, as duas rivais deram plaquinhas ruins uma para a outra, causando discussão. Em certo momento, Faro ao ver Deolane e Babi muito próximas, precisou pedir para elas se afastarem. “Se afastem”, disse o apresentador.

A treta se intensificou quando Babi disparou para a advogada: "Exala maldade. Ela é sedenta por brigar, ela grita. Faz parte do jogo dela. Você incita agressão, violência, o tempo inteiro. Você grita como uma forma de silenciar as pessoas. Eu me cansei". E não parou por aí, a atriz continuou: "Eu cheguei a acreditar que você acabaria comigo lá fora, mas eu comecei a olhar para você e comecei a ter pena. Isso não é real. Você não vai me pegar. Acabou o medo. Pode dar o seu show".

Quando Deolane voltou a falar, a atriz fez um gesto com o objetivo de mandar a rival limpar o veneno da boca. "Você não quer limpar? Limpa!", rebateu Deolane, enquanto se aproximava de Babi. "Não quero nem tocar em você. Você se aproxima de mim, você gosta de chegar perto de mim.

Com os rostos próximos uma da outra, Rodrigo Faro interveio a situação ao dizer: "Gente, eu preciso que vocês se afastem as duas. Essa não é a dinâmica”.

Não gostou nadinha! Solange Bezerra, mãe da peoa Deolane, voltou a falar mal da produção de A Fazenda 14, em vídeos publicados em seu Instagram. A revolta da vez foi porque as câmeras do PlayPlus não mostravam a participação de sua filha e das amigas durante a tarde de sábado no rancho do fazendeiro.

O ocorrido irritou muito Solange que afirmou ter nojo do programa e ainda chamou Rodrigo Carelli, diretor do reality show rural, de imparcial.