A Fazenda 14: Internet se divide ao pedir expulsão de Bia Miranda do reality show

Neta de Gretchen, Bia Miranda dá tapa em aliada e a internet pede a expulsão

Durante a madrugada desta sexta-feira (26), após a saída de Kerline, uma cena protagonizada por Bia Miranda vem gerando conflitos na internet. A fazendeira da semana está sendo acusada de agressão contra Pétala Barreiros. Porém, enquanto uma parte do público pede a saída de Bia do reality show rural, a outra parte, principalmente apoiadores do grupo A, dão risada da situação.

Entenda o ocorrido:

Bia e Pétala estavam sentadas na parte externa da casa durante a madrugada, em certo momento, Pétala assustou a amiga, que reagiu sem pensar duas vezes, dando um tapa na peoa e falando palavrões.

Confira o momento:

🚨 URGENTE! Bia Miranda agrediu a Petala, será que será expulsa? #AFazendapic.twitter.com/r5ZvsbuzD2 — FOFOCAS - #AFazenda14 (@atencaoreality) November 25, 2022

Após a cena repercutir no Twitter e alguns internautas alegaram que por menos, participantes de outras edições do programa já foram expulsos. “A Cátia Paganote na edição 10 foi expulsa por muito menos”, postou Glau.

Veja os tweets:

A Cátia paganote na edição 10 foi expulsa por muito menos #BIAEXPULSA#EliminaçãoAFazenda — glau (@Ly1cas) November 25, 2022

Vitória ou derrota para Kerline Cardoso? A ex-BBB não foi a primeira eliminada do reality show rural, mas deixou o programa nesta quinta-feira (24). A participante recebeu apenas 23,18% dos votos do público, contra 39,45% de Bárbara Borges e 37,37% de Moranguinho.

Desde o começo de sua participação no programa, Kerline fez parte do grupo B da casa e teve diversos embates, principalmente contra Deolane Bezerra, Pétala Barreiros e Bia Miranda.