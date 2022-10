A Fazenda 14: Fim de jogo para Thomaz Costa em A Fazenda 14

Thomaz promete expor os roceiros, principalmente, Deolane

Ele pediu e o Brasil escutou! Na noite desta quinta-feira (20), Thomaz Costa foi eliminado de A Fazenda 14 com 17,31% votos. O ator enfrentou a roça contra Shayan e Deolane, que receberam 36,72% e 45,97% dos votos, respectivamente.

Desde a saída de Tati Zaqui na roça da última quinta-feira (13), o ex-Carrossel vem pedindo desesperadamente para sair do programa. Mas, Thomaz disse que seu jogo vai começar agora:

“Até antes da saída dela eu já estava muito fragilizado e como eu disse meu game vai começar a partir de agora porque eu vou desmascarar cada uma das pessoas que está lá dentro, principalmente essa pessoa aqui [Deolane], porque é uma pessoa ruim, ela fez eu desistir de um sonho, eu sonhei muito para estar aqui”, explicou Thomaz.

A apresentadora, Adriane Galisteu, se dependeu triste do ator e disse que ainda não era seu momento de deixar o programa.

Confira a eliminação de Thomaz Costa:

Fim de jogo para Thomaz 💔 O peão disputou a preferência do público e recebeu 17,31% dos votos e é eliminado de #AFazenda! #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/esAPSUbRNJ — A Fazenda (@afazendarecord) October 21, 2022

Parece que Suzi Sassaki não estava mentindo como o peão Lucas Santos afirmou nos últimos dias em A Fazenda 14. Suzi participou do Paiol do programa, apesar do pouco tempo em tela, as falas da participante ainda estão rendendo. Acontece que, Bia Miranda contou para o ex-Carrossel que Suzi afirmou que ela e Lucas se conheciam e até gravaram um vídeo juntos.

“Ela falou lá pra a gente que vocês dois tinham se encontrado em algum lugar… Num negócio de trabalho, antes de entrar pra cá. E quando ela saiu, ele [Lucas] mandou um vídeo para ela no Instagram fazendo assim (mandando beijo e fazendo coração)”, Bia comentou.