A Fazenda 14: Vaza vídeo de Lucas Santos e Suzi Sassaki; ator é pego na mentira

Lucas negou a existência do video, porém foi vazado na web

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 23h04

Parece que Suzi Sassaki não estava mentindo como o peão Lucas Santos afirmou nos últimos dias em A Fazenda 14. Suzi participou do Paiol do programa, apesar do pouco tempo em tela, as falas da participante ainda estão rendendo. Acontece que, Bia Miranda contou para o ex-Carrossel que Suzi afirmou que ela e Lucas se conheciam e até gravaram um vídeo juntos.

“Ela falou lá pra a gente que vocês dois tinham se encontrado em algum lugar… Num negócio de trabalho, antes de entrar pra cá. E quando ela saiu, ele [Lucas] mandou um vídeo para ela no Instagram fazendo assim (mandando beijo e fazendo coração)”, Bia comentou.

Lucas logo disse que era mentira da ex-Paiol. “Que mentirosa… nunca vi na minha vida. Se ela entrasse aqui ela ia quebrar a cara… essa mulher é louca, Deus me livre“, respondeu o peão.

Porém, um vídeo comprovando as falas de Suzi foi disponibilizado na internet. Confira:

Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, Suzi rebateu as falas de Lucas: “Apenas gostaria de frisar que não sou doida Lucas! Você até me seguia nas redes sociais e me bloqueou no Twitter hoje porque ein adm?".

Nesta quinta-feira, 20, os peões do reality show rural A Fazenda 14 tomaram uma punição por causa de Tiago Ramos, que deixou eles sem ofurô e sem piscina. E enquanto conversava com Deolane Bezerra, Vini Buttel contou que o fazendeiro da vez, Lucas Santos, está sem tomar banho desde domingo, 16.

Após serem vetados de usar a água da piscina, os confinados em Itapecerica da Serra começaram a debater sobre quais colegas tomavam menos banho e quais continuariam a não tomar, mesmo com o chuveiro à disposição. “Nosso fazendeiro está desde domingo sem tomar banho, então…”, contou Vini.