A Fazenda 14: Fazendeiro Lucas revela quem pode indicar para a roça

Fazendeiro da semana, Lucas conta que já tem uma opção de indicação para a roça da semana

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 16h54

O ator e cantor Lucas Santos já está pensando em sua indicação na primeira roça da temporada de A Fazenda 14, da Record TV. Ele se tornou o primeiro fazendeiro da edição e tem o poder de mandar algum peão direto para a berlinda.

Assim, ele entregou que tem o desejo de indicar Deborah Albuquerque para a roça. “Estou pensando seriamente na Deborah como minha indicação direta. Nem é uma questão de noção de jogo, é uma questão de você ver que a pessoa é dissimuladíssima. Não desce!”, declarou ele.

Pouco depois, Lucas cruzou com Deborah e ela perguntou: “Fazendeiro, vai me indicar?”. E ele desconversou: “Não sei, você está fazendo alguma coisa que eu possa te indicar?”. E ela respondeu: “Acho que não, só estou brincando com vocês, divertindo vocês”.

Deborah discute com Moranguinho

Na nova discussão, Deborah acusou Moranguinho de ter distorcido suas palavras em uma conversa com Deolane. “Morango, você foi muito otária. Você falou como se eu tivesse ameaçado a menina, está todo mundo dizendo que eu ameacei ela. Está todo mundo me criticando”, declarou.

Para se defender, Ellen afirmou: “Eu só repeti as suas palavras. Não falei que você ameaçou. Disseque ela confidencializou coisas da vida dela para você. Para mim, vocês eram amigas de anos. Você não disse isso, mas para mim, quando eu vi vocês amigas, achei que eram. Sabia que vocês tinham se encontrado antes por causa do trabalho”. Então, Deborah pediu para Moranguinho explicar para Deborah e Pétala o que ela falou, mas a dançarina disse para ela ir resolver com elas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!