A Fazenda 14: Deborah enfrenta Moranguinho após discussão

Deborah Albuquerque tira satisfação com Ellen Cardoso, a Moranguinho, após brigar com Deolane Bezerra por causa de fofoca

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 12h19

Nesta quinta-feira, 15, Deborah Albuquerque foi tirar satisfação com Ellen Cardoso, a Moranguinho, após ser alvo de fofoca em A Fazenda 14, da Record TV. Tudo começou quando Ellen levou informações de uma conversa com Deborah sobre Pétala para Deolane. Isso causou uma briga entre Deborah e Deolane durante a madrugada. Agora, as duas se enfrentaram.

Na nova discussão, Deborah acusou Moranguinho de ter distorcido suas palavras. “Morango, você foi muito otária. Você falou como se eu tivesse ameaçado a menina, está todo mundo dizendo que eu ameacei ela. Está todo mundo me criticando”, declarou.

Para se defender, Ellen afirmou: “Eu só repeti as suas palavras. Não falei que você ameaçou. Disseque ela confidencializou coisas da vida dela para você. Para mim, vocês eram amigas de anos. Você não disse isso, mas para mim, quando eu vi vocês amigas, achei que eram. Sabia que vocês tinham se encontrado antes por causa do trabalho”. Então, Deborah pediu para Moranguinho explicar para Deborah e Pétala o que ela falou, mas a dançarina disse para ela ir resolver com elas.

Saiba como foi a briga de Deborah e Deolane em A Fazenda

Deolane foi defender Pétala e se estranhou com Deborah. “Você ameaçou a Pétala, disse que ia contar coisa dela pro Leo Dias”, afirmou Deolane. E Deborah negou: “Eu não falei nada disso”. E a ruiva ainda completou: “Não força! Você está se fazendo, quando fui na sua casa, você não era assim”.

Ao ouvir isso, a loira respondeu: “Eu sou desse jeito! Eu não sou sua amiga! Você foi na minha casa a trabalho, eu sou séria quando trabalho”. E Deborah rebateu: “Essa é sua estratégia”. Deolane revidou: “Eu lá tenho estratégia?”.

Então, o clima ficou ainda mais tenso quando uma acusou a outra de estar 'peitando'. “Ah, ela fala e sai andando”, disse Deborah. E Deolane respondeu: “É porque eu dou na cara, mas aqui eu não posso. Sou falsa, lixosa, fofoqueira, pilantra e mentirosa! Lá fora a gente resolve”. Deborah rebateu: “Baixo nível, subterrânea”.