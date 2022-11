A Fazenda 14: Em quadro com os eliminados Lucas Santos, Vini Büttel e Hadson Nery termina em socos e polícia é chamada

Lucas Santos, Hadson Nery e Vini Büttel se agrediram durante gravação de quadro com eliminados de A Fazenda 14

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 16h45

Nesta quarta-feira, 9, a gravação do quadro “Celeiro da Justiça” apresentado pelo influenciador Lucas Selfie e que iria julgar os eliminados de A Fazenda 14, Lucas Santos e Vini Büttel acabou em briga.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira do site Em Off, os convidados para julgar os mais recentes eliminados do reality-show, foram o ex-BBB Hadson Nery e a modelo Liziane Gutierrez.

Em certo momento do quadro, Hadson teria se desentendido com Lucas e o agredido. Vini, no intuito de apartar a briga ficou no meio dos dois e acabou levando um soco do ex-BBB. Büttel revidou socando Hadson e rasgando seu supercílio.

O cenário e câmeras da Record TV foram derrubados enquanto Vini E Hadson chegaram a rolar no chão durante a briga, deixando sangue no chão do estúdio.

Profissionais separaram os participantes da briga e a polícia foi acionada para que o confronto finalmente cessasse.

Mais briga!

E dentro da sede de A Fazenda 14, o clima também está tenso! Na noite da última terça-feira, 8, Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque voltaram a brigar.

“Eu vejo a Deborah muito desleal, nesse negócio de interagir com câmeras, de tentar pegar negócio para chamar atenção. As pessoas estão brigando e ela se envolve, para estar ali no flash”, comentou Deolane.

E Deborah rebateu: “Desde o segundo dia, a Deolane começou a me atacar! Ela é uma mulher covarde, ela precisa de baba ovos para construir a fortaleza dela e se manter ali no meio”.