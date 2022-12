A Fazenda 14: Deolane promete bater de frente com Galisteu e Faro após volta de Babi

Deolane não gostou da volta de Babi e prometeu causar no ao vivo

Deolane Bezerra segue revoltada com a volta de Bárbara Borges para A Fazenda 14 e prometeu mostrar toda sua raiva para os apresentadores Adriane Galisteu e Rodrigo Faro caso seja questionada.

Deolane disse que cobrará a produção do programa pela mentira logo na reta final e caso seja indicada para a roça na próxima formação da berlinda, ela irá bater de frente com a apresentadora. "Vou falar: acho que o programa está uma palhaçada. Bem no ao vivo. Acho que vocês beneficiaram pessoas. Não mando na edição, na produção nem no programa, para mim está tudo ok", disse ela para as amigas.

A loira completou seu pensamento mencionando o apresentador de Hora do Faro: “Já não tenho graça para ninguém falar comigo, Faro ou Galisteu. Quem manda são vocês. Sei que a culpa não é deles, mas perdi o tesão no jogo. Se eles queriam brigas com isso, deram um tiro que saiu pela culatra”.

As aliadas do grupo A continuaram conversando sobre a volta de Babi e alegaram ser justo com elas a atriz não ter deixado o programa e ainda ter visto as conversas privadas que ocorreram na sede durante sua estadia no rancho do fazendeiro.

"Você vai digerindo a informação, vai lembrando de tudo que aconteceu, que não se beneficiou de nada. Levei isso aqui na garra, no braço, sem perturbar ninguém, sem dar show, sem pedir atendimento, toda dolorida. Picada de inseto, cavalo pisou no meu pé. Vou te falar”.

. @Dra_Deolane: - "Carreguei isso aqui na garra, no braço" 😬



Passando dos limites, as irmãs de Deolane Bezerra, Dayanne e Daniele, estão em Itapecerica da Serra, na porta da sede do programa tentando tirar a advogada de lá. Com um grupo de pessoas e fazendo uma live no Instagram, as duas alegam uma cláusula no contrato do programa onde eles são obrigados a avisar se algum parente passou mal.

As irmãs também soltaram fogos com o objetivo de mandar um recado para Deolane. Tudo isso está acontecendo por conta da volta de Bárbara Borges para o programa, fato que revoltou muito as meninas do grupo A.