A Fazenda 14: Deolane critica suposta atitude na cozinha de Kerline

Advogada Deolane Bezerra fica brava com Kerline a acusa ela de ser ‘porca’

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 22h49

O reality show rural A Fazenda 14 continua repleto de brigas! Na tarde desta terça-feira, 18, a advogada Deolane Bezerra se irritou com a ex-BBB Kerline Cardoso, acusando ela de ser porca na frente dos peões. A briga teria começado porque a influenciadora teria queimado uma frigideira.

Enquanto conversava com André Marinho, Bia Miranda, Tiago Ramos e Vini Buttel, a ex-esposa de Mc Kevin reclamou como o grupo rival lida com a limpeza da casa de Itapecerica da Serra. “Ela só come comidas frias, por isso que ela não lava a louça, ela não faz nada”, disse sobre Deborah. “E a fria não suja o prato não? A comida levita até a boca dela”, debochou Vini. “Eu chamei ela de p*ta arrombada logo cedo. Eu acordei como? Virada no jiraya. Só caga, d*sgraça, não toma nem banho”, reclamou.

Depois, disparou contra Kerline. “Eu já tava com o demônio. ‘Quem que fez isso aqui? Shay, você sabe quem fez isso aqui nessa frigideira”, se referindo a frigideira queimada. Mesmo o iraniano dizendo que iria lavar, ela insistiu em saber quem foi o culpado. “Eu quero saber quem foi!”. “Mas como que ela fez aquilo? Deixou a frigideira preta, queimou o que ali dentro?”, questionou Bia.

“Falta de senso, de noção, porque a pessoa pegar uma frigideira e fazer aquilo é ser muito porca, imunda. E ficou uns dois dias a frigideira ali. Se ela fosse minha filha eu dava com a frigideira nos dois lados da cara dela e depois jogava no lixo junto com a cara dela. Os dois no lixo, e fechava a porta do lixo no pescoço dela. Amaldiçoada, podre, nojenta, sebosa”, disse a advogada.

Kerline queimou uma frigideira.

Deolane: “Se fosse minha filha eu dava c/ a frigideira dos 2 lados da cara dela e dps jogava no lixo, junto c/ a cara dela. E fechava a porta do lixo no pescoço dela. Amaldiçoada, podre, nojenta, sebosa.” #AFazenda



pic.twitter.com/1K1wRrl5YE — Dantas (@Dantinhas) October 18, 2022

Quanto a Record cobra de quem toca o sino e desiste do reality?

Desejando muito sair nas últimas semanas do reality show rural A Fazenda 14, Thomaz Costa prometeu que irá bater o sino para desistir da disputa caso não seja eliminado na quinta-feira, 19. O que muitos não entendem é a espera do ator pela formação da roça, pois tocar o sino se enquadra em quebra de contrato com a Record, levando à perda de dinheiro do participante.

De acordo com o site Notícias da TV, os participantes do programa receberam em torno de R$80 mil para entrar dentro do confinamento em Itapecerica da Serra e disputar o grande prêmio de R$1,5 milhão. Porém, quem desiste e toca o sino para sair antecipadamente do programa, precisa arcar com a multa que é equivalente ao valor do contrato assinado para entrar na casa, ou seja, R$80 mil.