A Fazenda 14: Deolane Bezerra e Alex Gallete discutem e advogada detona peão

Deolane Bezerra acusa Alex Gallete de golpe em reality show rural A Fazenda 14

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 20h52

Na noite desta sexta-feira, 28, a advogada Deolane Bezerra e o peão Alex Gallete se atracaram durante o confinamento do reality show rural A Fazenda 14. Os dois trocaram algumas farpas depois da gravação da Hora do Faro.

Tudo começou por conta de uma fala da advogada sobre empreendimentos do apresentador. Assim que a filmagem da dinâmica da semana acabou, Deolane foi abordada por Alex. “Mulher, você não me diminui falando do meu box, viu, mulher?", reclamou ele, dizendo ser dono de três lojas na Oscar Freire, famosa rua de luxo na cidade de São Paulo.

"Eu estou falando da não existência, não existe mais", rebateu a viúva de Mc Kevin. "Mas existiu, sua assessora foi lá", insistiu Alex. "Para de querer dar close de stylist, querido. Existiu, não existe", continuou a advogada.

"Alex, nem discute", aconselhou Bárbara Borges. "Era na galeria, eu tinha três boxes, depois caiu para dois. Não diminui, não, loira do banheiro. Querendo falar da minha loja, se manca garota, ralei para caralh* para levantar três boxes”, concluiu Alex Gallete.

Algum tempo depois da discussão, a advogada se juntou com aliados dentro do confinamento e falou sobre o seu rival. "Manda ele tomar no c* dele, golpista mentiroso, golpista safado", disparou a confinada. "Eu lembro quando ele chegou aqui falando da loja dele na Oscar Freire”, acrescentou Pétala Barreiros.

"Fica falando que tem loja na Oscar Freire, depois fala que é o que mais precisa de dinheiro aqui, desmerecendo todo mundo que preguiça. Tá bom, manda ele vir com golpe para cima de mim, eu sou tão otária. Eu vivo de golpes, vejo golpes a todo momento", ironizou a advogada.

Veja o momento em que Deolane e Alex discutem:

Reality deixa vazar áudio na sede: “Maiores baba ovos da Deolane”

Na tarde desta sexta-feira (28), os peões de A Fazenda 14 estavam reunidos na sala esperando a gravação do programa A Hora do Faro, quando um áudio de fora foi vazado para os participantes. No áudio foi possível escutar uma pergunta do jornalista Chico Barney para Vini Buttel, último eliminado do programa, que estava participando da máquina da verdade, quadro do programa.

"O Grupo B e parte relevante da sociedade civil, considerava você um dos maiores baba ovos da Deolane, a minha questão para o senhor agora com a máquina”, disse a voz de Chico Barney, provavelmente, a produção do programa percebeu a falha e cortou o áudio.