A Fazenda 14: Deolane afirma que pegou 'ranço' de Thomaz Costa e dispara: "Sonso"

A advogada perdeu a paciência com Thomaz Costa, dizendo que não gosta mais do ex-aliado e que pegou birra no jogo; confira

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 01h13

Deolane Bezerra já assumiu diversas vezes que está cansada de algumas atitudes de aliados e rivais, em A Fazenda 14. Depois de uma dinâmica agitada entre os confinados do programa, a loira se reuniu com os amigos para desabafar.

Com Moranguinho, Tiago e Bia Miranda, a advogada comentou sobre a postura de um ex-colega. “Odeio essas dinâmicas que dividem o grupo...”, iniciou a influenciadora. Morango rebateu a amiga explicando que Thomaz Costa teria ganhado dela na prova. “Eu ganhei as duas vezes que anulou”, respondeu a empresária. A esposa de Naldo Benny voltou a falar do ator: “O Thomaz levantou antes”, pontuou.

Aproveitando que Thomaz Costa virou pauta na conversa, Deolane não perdeu tempo de detonou o ator. "Peguei um ranço desse moleque tão grande... Ele criou toda a discórdia desde o início e fica dando uma de sonso, comendo pelas beiradas... Ridículo!”, comentou a loira.

Deolane rasga elogios para Vini Büttel

A influenciadora digital Deolane Bezerra assumiu querer a permanência de Vini Büttel na próxima roça. Em conversa com o amigo na noite da última segunda-feira (10), a advogada elogiou a postura do peão.

Com Bia Miranda e Vini na área externa da sede, a loira comentou que se o público tiver enxergando o ex participante do De Férias com Ex como ela enxerga, ele tem chance de voltar da roça.

"Aí eu queria que o Vini voltasse... Mas eu já falei para as meninas, eu olho muito a sua conduta que eu estou vendo, entendeu? Por enquanto o que estou vendo não me desabona. O que desabonou eu falei e vi só melhora. Se as pessoas estão enxergando igual a mim, você tem grandes chances", afirmou Deolane Bezerra.

Vale lembrar que Vini Büttel já se envolveu em diversas polêmicas no reality, com casos de machismo, gordofobia e homofóbia contra participantes do programa da Record TV.

