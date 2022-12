A Fazenda 14: De biquíni, Bia Miranda aproveita solzão para renovar bronzeado com Moranguinho

Peoas Bia Miranda e Moranguinho apostam em biquínis estilosos para curtir dia de muito sol à beira da piscina

Para aproveitar a manhã de sol que fez em Itapecerica da Serra nesta quinta-feira, 8, as peoas Bia Miranda e Moranguinho decidiram renovar o bronzeado à beira da piscina do confinamento do reality show rural A Fazenda 14.

Com peças de biquínis super estilosos, as morenas decidiram exibir suas belas curvas enquanto aproveitaram o momento de lazer dentro do confinamento. A esposa de Naldo apostou em um conjunto todo em xadrez, enquanto Bia escolheu uma peça toda vermelha.

Além de renovar o bronzeado, as duas aproveitaram para conversar sobre o jogo e assuntos relacionados ao reality. Moranguinho disse que está preocupada com o vídeo de Naldo, que foi mostrado para os peões recentemente. “Seu pai foi super alegre, agora o Ronaldo com aquela cara de enterro dele, cara, ele me deixou uma interrogação gigante na minha cabeça. Porque eu não sei se ele estava daquele jeito por saudade, eu percebi desde o início a Vitória falando, e ele segurando o choro. Ele estava segurando o choro”, disse ela.

Veja o momento em que Bia Miranda e Ellen Cardoso conversam sobre reality e renovam o bronzeado em A Fazenda 14:

Moranguinho continua preocupada com o vídeo que o Naldo deixou pra ela. #AFazendapic.twitter.com/EREtqjMxRW — Central Reality (@centralreality) December 8, 2022

Pétala revela que recebia informações externas para não desistir do jogo: “Manipulação”

Pétala Barreiros participou nesta quarta-feira (7) da live que Deolane Bezerra fez em seu canal do YouTube, contando sobre toda a verdade e calúnias que passou dentro de A Fazenda 14. Mas, não foi apenas a loira que abriu a boca, a influenciadora digital também falou sobre a manipulação e pressão psicológica que a emissora fez.

Segundo a morena, ela pediu para sair do reality show rural e tocou o sinal quatro vezes e nenhuma vez foi permitido que ela deixasse o programa. Pétala contou que não estava suportando continuar mais lá dentro desde o primeiro mês, mas sempre que pedia para sair, a produção do reality show conversava com ela e convencia do contrário.