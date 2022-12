A Fazenda 14: Pétala revela que recebia informações externas para não desistir do jogo: “Manipulação”

Pétala e Deolane contaram sobre todas as situações erradas que passaram dentro de A Fazenda 14, confira

Pétala Barreiros participou nesta quarta-feira (7) da live que Deolane Bezerra fez em seu canal do YouTube, contando sobre toda a verdade e calúnias que passou dentro de A Fazenda 14. Mas, não foi apenas a loira que abriu a boca, a influenciadora digital também falou sobre a manipulação e pressão psicológica que a emissora fez.

Segundo a morena, ela pediu para sair do reality show rural e tocou o sinal quatro vezes e nenhuma vez foi permitido que ela deixasse o programa. Pétala contou que não estava suportando continuar mais lá dentro desde o primeiro mês, mas sempre que pedia para sair, a produção do reality show conversava com ela e convencia do contrário.

“A psicóloga me deu várias informações externas sobre o jogo e tudo que estava acontecendo aqui fora”, revelou.

A empresária assumiu que recebeu diversas vezes informações sobre o que o público estava achando de sua participação no programa, era dito que ela estava super bem aos olhos do pessoal de casa e sua família estava adorando sua participação, mas isso eram informações falsas. Por conta disso, Pétala relevou que continuava dentro do jogo mesmo querendo sair.

Deolane Bezerra mostrou na live uma cláusula do contrato de A Fazenda, onde dizia: “Considerando a natureza da competição, nos termos do item (A) acima, na hipótese do INTERVENIENTE ANUENTE desejar abandonar o PROGRAMA, considerar-se-á automaticamente excluído do PROGRAMA”, mas isso não era verdade pois a emissora não deixava as pessoas irem embora.

A advogada também citou o caso de Tiago Ramos, que por duas vezes pediu para sair de A Fazenda 14, mas a sua vontade não foi atendida.

Deolane alega que a produção de ‘A Fazenda’ deu informações externas para a Pétala, sobre ela e sobre o Grupo A, e isso a fez continuar no programa.



LIVE DA DOUTORA

pic.twitter.com/wkIV71jgM7 — Central Reality (@centralreality) December 8, 2022

A live feita por Deolane Bezerra na noite desta quarta-feira (7) vem sendo o assunto mais comentado em todas as redes sociais. Sem papas na língua e sincera, a advogada revelou diversas atrocidades que passou dentro de A Fazenda 14.

Após expor o diretor, a produção do programa e até a apresentadora, Deolane contou que assim que deixou o jogo, ao receber a notícia que sua mãe estava no hospital e também por ter ouvido a baderna que seus fãs fizeram na porta da sede do programa, a produção do reality show rural tentou calar ela.