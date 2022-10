A Fazenda 14: Covid-19? Lucas fica com medo após ter sintomas suspeitos

Lucas Santos preocupa os fãs ao revelar que não está sentindo cheiro e nem gosto durante o confinamento de A Fazenda 14

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 09h09

O peão Lucas Santos levantou suspeitas dentro do confinamento de A Fazenda 14, da Record TV. Na madrugada desta quarta-feira, 5, ele revelou que estava com medo de estar com Covid-19 ao perceber que não está sentindo o cheiro e o gosto das coisas. Vale lembrar que estes são sintomas do coronavírus.

“Estou com medo, mano”, disse ele em conversa com os outros peões. Então, Deolane rebateu: “Ninguém aqui entrou com Covid, é impossível pegar”. Assim, ele falou dos seus sintomas. “Mas eu não estou sentindo nem o cheiro, nem o gosto das coisas”.

Desse modo, Deolane o aconselhou a procurar pelo atendimento médico do programa e pedir um teste.

Surto de gripe em A Fazenda?

Durante a noite de terça-feira, 4, a apresentadora Adriane Galisteu precisou se pronunciar após os peões levantarem suspeita de surto de gripe no confinamento de A Fazenda. Eles falaram que as pessoas estão gripadas e podem estar espalhando o vírus pela falta de higiene no local. Então, Galisteu se pronunciou.

“Todos os participantes são acompanhados por uma equipe médica diariamente, mas, sobre higiene, aí já é com eles”, disse ela.