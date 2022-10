A Fazenda 14: Bia Miranda promete causar se for indicada para roça

Bia Miranda quer acordar os peões batendo panela no quarto e quer perturbar a casa se for para a roça

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 16h05

Na manhã desta terça-feira, 11, Bia Miranda (18) decidiu causar na casa do reality show rural A Fazenda 14. No dia de formação da roça, ela sabe que o risco de ser a mais votada pela casa é muito grande. Então, se for indicada, ela prometeu para Tiago Ramos que irá causar na manhã de quarta-feira, 12.

A neta de Gretchen disse que se ela acordar com o alarme do trato da vaca, que é o primeiro a tocar, vai pegar duas panelas e começar a bater dentro do quarto, incomodando todos que estiverem dormindo.

“Eu vou fazer o que sempre quis fazer”, disse Bia Miranda para Tiago, enquanto estavam sentados tomando café. “Quem acordou acordou, que não acordou cocoricó”, citando uma frase que ficou famosa através de Mc Kevin, funkeiro falecido que foi casado com Deolane.

Bia Miranda sabe que pode ser sua última semana na casa do reality show rural, então, não quer sair sem causar mais. Ela ainda diz que ‘eles’, se referindo ao seu grupo rival, aproveitem ela pela última vez na casa.

Veja a conversa de Bia Miranda com Tiago Ramos:

Bia prometendo bater panela amanhã quando tocar o sinal da vaca, caso hoje vá para roça. EITA 🔥 #AFazendapic.twitter.com/TKeJlvBWZJ — Central Reality (@centralreality) October 11, 2022

Treta entre Tati Zaqui e Bia Miranda na Hora do Faro

Durante uma dinâmica no programa Hora do Faro, Tati Zaqui e Bia Miranda protagonizaram uma bela briga. Com ânimos exaltados, a funkeira falou que não sabe o que a neta de Gretchen.

Bia, rebateu: “Você fala tanto isso, mas quem não era para estar aqui é você, porque eu entrei aqui por voto do público. [...] Não entrei por causa de assessoria não, entrei aqui porque o público me colocou.” Assim, se iniciou uma discussão onde ambas começaram a gritar uma com a outra, com Tati sugerindo que elas deveriam se enfrentar na roça.

A roça de A Fazenda 14 será formada nesta terça-feira, 11, e Bia Miranda é um dos focos da casa.