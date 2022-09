A Fazenda 14: Bêbada, a influencer Ingrid Ohara corta metade do seu próprio cabelo

A influencer cortou seu próprio cabelo por achar que estava ressecado

CARAS Digital Publicado em 24/09/2022, às 22h55

Os pós-festas de A Fazenda 14 são os momentos que mais geram entretenimento para o público do reality rural e a segunda festa não foi diferente. Após beber e dançar muito, a influencer e apresentadora Ingrid Ohara cortou seu próprio cabelo.

O momento aconteceu depois da youtuber tirar o figurino e se arrumar para dormir. Bêbada, Ingrid pegou uma tesoura e começou a cortar os fios, a advogada Deolane Bezerra vendo a situação tentou aconselhar a peoa:

“Meu Deus, ela está louca de cachaça, para!”

A dançarina Moranguinho saiu correndo para tentar impedir o ocorrido, mas não deu tempo, pois influencer digital já tinha cortado os fios.

Pouco tempo depois, Ingrid já estava arrependida da ação, ela pediu para a viúva do MC Kevin arrumar o cabelo para ela, porque estava muito ressecado.

Veja o momento que Ingrid corta o próprio cabelo:

A Ingrid bêbada cortando o próprio cabelo 🗣️ #AFazendapic.twitter.com/CMDYApJ0I0 — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 24, 2022

Na madrugada deste sábado (24), a ex-BBB Kerline Cardoso e o ex-participante de Casamento às Cegas Brasil e empresário, Shayan Haghbin protagonizaram momentos quentes no edredom.

O primeiro beijo entre o casal rolou na segunda festa do reality, após insistência do fazendeiro na peoa, que chegou a negar a primeira investida do amigo. Provando que ninguém é de ferro, a ex-sister cedeu e acabou indo para a cama com Shay.

Após agitar bastante o edredom, Alex Gatelle mandou uma indireta para o novo casal.

"Kerline, o movimento tá grande aí, viu? Diminua", brincou ele.