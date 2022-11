A Fazenda 14: Bárbara Borges leva a melhor e é a nova fazendeira da semana

Alex, Moranguinho, Deborah e Ruivinha enfrentam a roça; Bárbara está fora da eliminação

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 00h11

Bárbara Borges venceu a Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (9) e se livrou da eliminação. A peoa disputou contra Ruivinha de Marte e Deborah Albuquerque, que seguem para a berlinda junto com Moranguinho e Alex Gallete, peões vetados da prova do fazendeiro na formação da roça.

A dinâmica da semana envolvia rapidez, intuição e inteligência. “As peoas precisam estar com os sentidos tinindo! Elas têm que formar palavras com o que elas ouvem, veem e sentem”, explicou Galisteu.

Para ganhar a prova, os peões precisavam passar por diversas etapas. Na primeira parte, os participantes tiveram que preencher frases que estavam à frente da bancada, logo depois, era preciso formar palavras com os cubos de letras, a respeito das informações que viam, ouviam ou sentiam. Na terceira parte da prova, os peões chutavam bolinhas de papéis de boletos bancários ao gol. A cada etapa ganha, o participante acumulava pontos.

No início da prova do fazendeiro, Deborah se destacou e estava na frente das colegas de reality show, mas após cometer uma infração e perder 100 pontos, ficou para trás. No final, após um embate entre Babi e Ruivinha, as duas participantes chutaram boletos ao gol para desempatar.

A loira levou a melhor no desempate e tornou-se a dona do chapéu do fazendeiro.

Veja o momento na vitória de Babi:

Nesta quarta-feira, 9, Alex Gallete estava conversando com aliados quando decidiu falar sobre a influenciadora Pétala Barreiros. Para o apresentador, ela tenta enganar o Brasil desde que decidiu acusar Lívia Andrade de ser amante de seu ex-marido.

Alex afirma que Pétala é muito pior que Deolane Bezerra, pois finge ser alguém que não é, enquanto conversava com Bárbara Borges e Deborah Albuquerque. "Ela não está para o jogo. A Pétala está só esperando o primeiro embate, se tiver, eu vou cuspir tanta coisa nessa menina. Ela é camuflada", reclamou Alex. "Ela fica por trás", concordou a ex-paquita. "Ela tem algo de ruim", acrescentou Deborah.