A Fazenda 14: Alex Gallete desenterra passado de Pétala Barreiros para jogar baixo

Alex Gallete decide acusar Pétala Barreiros de agir com falsidade e critica atitudes de peoa

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 19h48

Nesta quarta-feira, 9, Alex Gallete estava conversando com aliados quando decidiu falar sobre a influenciadora Pétala Barreiros. Para o apresentador, ela tenta enganar o Brasil desde que decidiu acusar Lívia Andrade de ser amante de seu ex-marido.

Alex afirma que Pétala é muito pior que Deolane Bezerra, pois finge ser alguém que não é, enquanto conversava com Bárbara Borges e Deborah Albuquerque. "Ela não está para o jogo. A Pétala está só esperando o primeiro embate, se tiver, eu vou cuspir tanta coisa nessa menina. Ela é camuflada", reclamou Alex. "Ela fica por trás", concordou a ex-paquita. "Ela tem algo de ruim", acrescentou Deborah.

Então, o apresentador reforçou sua desconfiança de Pétala e aproveitou para lembrar da acusação da influenciadora de que seu ex-marido era abusivo com ela. “Ela vive do quê? De pensão? Ou é de publis? O que eu estou dizendo é que ela é camuflada, uma farsa, mentirosa”, diz.

"O Brasil acreditou que era uma menina de 15 anos, inocente, que o marido deixou, depois muita gente caiu em cima da Lívia Andrade, porque a Lívia ficou do lado dele. Ela [Lívia] falou: 'Vocês vão conhecer quem é essa menina'", lembrou o apresentador.

“Ela comprou o Brasil com esse vitimismo. O louco é chegar aqui e ver o quanto essa menina é uma farsa. É surreal, eu não tenho medo nenhum de falar isso. Ela é uma farsa, até quando ela quer mudar a voz, o olhar, nada combina com essa menina. Na internet ela conseguiu fazer a linha de menina sofrida, que foi mãe aos 15 anos de um cara que abusou dela”, completou.

Alex contando sobre a história da Pétala e da polêmica com a Lívia Andrade. Segundo ele, ela é vitimista. #AFazendapic.twitter.com/9zu25wbxuu — Central Reality (@centralreality) November 9, 2022

Lucas Santos detona Record TV de manipulação: “Edição maldosa”

O ex-peão Lucas Santos segue insatisfeito com a produção de A Fazenda 14. O ator afirma que o reality show manipulou a edição do programa para mostrar uma imagem distorcida.

Em desabafo nas redes sociais, Lucas disse: “O que me chocou muito aqui fora foi uma edição muito maldosa do programa, que foi divulgado a respeito meu, da Pétala e do Vini. É notório ver que eu estava dormindo e que o Vini estava roncando muito alto. E era uma das nossas conversas a minha dificuldade de dormir, tanto pelo meu problema nas costas, que eu deixei muito bem claro quando eu saí, que é diagnosticado, a minha dificuldade de dormir naquela cama".