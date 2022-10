A Fazenda 14: André vence a Prova de Fogo; saiba quem está na baia

Thomaz, Alex, Lucas e Tiago estão na baia; André foi o grande vencedor

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 22h55

André Marinho foi o grande campeão da Prova de Fogo que aconteceu no último domingo (17), o peão competiu contra Thomaz Costa, Alex Gallete e Lucas Santos. Na prova de agilidade e concentração, os peões precisavam fazer um percurso e acertar os alvos que estavam pelo caminho.

O participante se destacou na prova e foi o ganhador dos dois poderes do lampião. Em um dos pergaminhos, de acordo com votação do público, ele será o responsável por mandar alguém da baia para a roça. O segundo poder, é revelado apenas na formação da roça, que acontece amanhã (18).

Thomaz, Alex e Lucas foram automaticamente para a baia porque perderam a Prova de Fogo. Para completar o time, os peões precisaram puxar mais um integrante para a baia e Tiago Ramos foi o escolhido.

Veja o momento:

Thomaz Costa vem sofrendo muito com a pressão do confinamento do reality show rural A Fazenda 14. Recentemente, o ator vem dizendo que quer ser eliminado, e isso acabou deixando Shayan Haghbin irritado. Cansado da atitude do companheiro, o iraniano acha que ele só quer chamar a atenção de seus colegas e do público.

Enquanto conversava com seu grupo de aliados, Shay deu sua opinião sobre o jeito como Thomaz leva as coisas. “Você não está vendo o que ele está falando? ‘Já pedi mil vezes [para ser eliminado]’”, disse Iran Malfitano. “Mas ele não está querendo ir para a roça pela baia também. É isso que não bate”, comentou Deborah Albuquerque.