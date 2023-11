Eliminada de A Fazenda 15, Kamila Simioni dispara sobre peoas: "Não irei procurar ninguém"

Em entrevista à CARAS Brasil, Kamila Simioni analisou passagem por A Fazenda e revelou como deve ser reencontro com ex-peoas

Quarta eliminada de A Fazenda 15, Kamila Simioni (37) não tem sentido o peso de ter sido considerada a vilã da temporada. Em entrevista à CARAS Brasil, a empresária revelou como tem reagido às críticas e analisou sua passagem pelo reality rural. "Não vou atrás de ninguém", diz.

"Desde que recebi o convite eu tinha uma certa noção de que poderia acontecer. Na minha trajetória de vida, poucas vezes eu fiz ou falei algo sem que fosse criticada. Sempre fui uma mulher de personalidade forte e muito bem decidida nos meus posicionamentos", afirma ela, que algumas vezes já apareceu em listas de cotados para entrar no programa.

Com anos trabalhando nas redes sociais, a mineira avalia que até as críticas negativas podem gerar bons frutos e se sente segura do que deve conquistar com sua participação. "Eu realmente não ligo para haters e para o cancelamento. Não existe polêmica ruim, não me importo com os rótulos. Estou levando toda a repercussão negativa com muito humor e leveza".

Kamila Simioni foi eliminada de A Fazenda 15 logo após enfrentar algumas polêmicas dentro do jogo. Uma delas foi ter incentivado a rivalidade entre Cariúcha e Rachel Sheherazade. Na ocasião, ela afirmou ter ouvido um comentário racista da jornalista, mas o caso foi desmentido ao vivo por Adriane Galisteu.

Leia também: Filho de Simioni, de A Fazenda 15, critica atitude de Adriane Galisteu: "Incoerente"

Fora do confinamento, Rachel e Cariúcha passaram a compartilhar críticas e alfinetadas à Simioni, provando que não gostaram da atitude da ex-peoa. Após sua eliminação, a morena garante que não guarda mágoas das marcas do jogo. "O jogo para mim acabou com a eliminação e tudo que passou no reality, ficou no reality. O respeito nunca vai me faltar, mas não é uma intenção minha procurá-las", dispara.

"Por motivos contratuais ainda vamos nos ver em algumas ocasiões e pode ser que cheguemos a conversar. Estou aberta, mas não irei procurar ninguém. Sei quem eu fui para Cariúcha e sei que ela sabe o que foi para mim no jogo".

Ainda se adaptando à vida de ex-Fazenda, Kamila já tem planos para quando desembarcar de vez em Belo Horizonte. Agora com mais seguidores e fama, ela pretende buscar novas formas de fazer negócios. "Estou muito feliz com minha participação e seguirei minha vida como antes, ladeada pelo amor da minha família, pelo conforto e segurança que tenho perto dos meus", finaliza.