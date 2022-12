Deolane Bezerra se reencontra com Pétala Barreiros de após a saída de A Fazenda

A advogada Deolane Bezerra, que pediu para sair de A Fazenda 14, se reencontrou com a peoa Pétala que também desistiu de sua participação no programa

Nesta segunda-feira, 5, Pétala Barreiros pediu para sair de A Fazenda 14. Após o anúncio da desistência da participante, a advogada Deolane Bezerra que também abandonou o reality-show, celebrou a notícia em suas redes sociais.

A advogada surgiu em seu Instagram com o uniforme da seleção brasileira, que jogou contra a Coreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira, pulando e gritando para Pétala ao lado de seus familiares: “Vem pro mundão! Vem ver o jogo da Copa”.

Deolane, que saiu para visitar sua mãe na UTI, ainda apareceu na porta de casa de Pétala para visita-la. A RecordTV informou que a ex-peoa foi direto para casa após tocar o sino.

Em um story seguinte de Deolane, a advogada se encontrava e abraçava Pétala e o participante da Fazenda 14, Tiago Ramos, que foi eliminado.

A saída de Deolane!

Deolane desistiu de A Fazenda 14 neste último domingo, 4, após uma série de eventos conturbados. A advogada tocou o sino após receber a notícia de que a mãe, Solange, estava na UTI.

Segundo as irmãs da advogada, elas já haviam avisado a produção do reality que a mãe estava hospitalizada, mas nada foi passado para Deolane. Por isso, na noite do sábado, 3, Daniele e Dayanne foram até Itapecerica da Serra, sede de A Fazenda, para tentar falar com a produção e tirar a irmã de dentro.

Com um grupo de pessoas, elas soltaram fogos e até chamaram a polícia, mas nada foi resolvido. A equipe responsável pela segurança dos peões, alegaram que não tinha ninguém da produção presente.

Já na manhã do domingo, as irmãs de Deolane continuaram na frente da sede com um grupo de fãs da advogada, pedindo a saída dela. O grupo chegou a trazer carros de som para o local.