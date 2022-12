A Fazenda: Pétala Barreiros sai do reality show

Irmã de Pétala Barreiros comemora a saída dela do reality show A Fazenda: 'A gente entrou com a liminar e deu certo'

A influenciadora Pétala Barreiros já saiu do reality show A Fazenda, da Record TV. Ela desistiu da competição na tarde desta segunda-feira, 5, e está sendo encaminhada para a sua casa pela produção do programa. A notícia foi dada por sua irmã, Yanka Barreiros, que apareceu muito feliz nas redes sociais.

“Com muita felicidade, muita euforia, que eu estou postando aqui para vocês: a Pétala saiu de A Fazenda! Graças a Deus! Eu não estou acreditando. A gente entrou com a liminar e deu certo, ela já saiu. Eles ligaram falando que ela está a caminho de casa. Eu não estou acreditando”, disse ela.

A saída de Pétala aconteceu apenas um dia após a desistência de Deolane Bezerra, que saiu do programa no domingo, 4, para ver a sua mãe no hospital. Ao ver que Pétala também desistiu, Deolane apareceu muito feliz nas redes sociais e comemorou a atitude da amiga de pedir para sair do reality show.

é OFICIAL: pétala está FORA da fazenda pic.twitter.com/gtpz3kTy6e — i ⚖️ (@iagotuitaa) December 5, 2022

A PÉTALA SAIU DA FAZENDA, GRAÇAS A DEUS!!!

pic.twitter.com/R1HEDmrQDd — karoline. (@karolinevcosta) December 5, 2022

Reação dos outros peões de A Fazenda

A equipe de Bárbara Borges mostrou um vídeo dos outros peões, como Babi, Iran Malfitano e André Milflows, refletindo sobre as saídas repentinas de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros em tão pouco tempo.