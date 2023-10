De onde vem a fama de Cariúcha? Conheça a peoa que está agitando A Fazenda 15

Confinada em A Fazenda 15, Cariúcha ficou famosa na internet após meme com frase icônica. Relembre quem ela é!

A funkeira Cariúcha está dando o que falar em A Fazenda 15, da Record TV, com sua personalidade forte e atritos com os outros participantes. Porém, algumas pessoas ainda não sabem qual é a história dela fora do reality show. Para resolver isso, separamos um resumão sobre de onde veio a fama de Cariúcha. Confira:

Cariúcha é funkeira e ficou conhecida nacionalmente por causa de um meme nas redes sociais. No meme, ela disse a frase icônica: ‘ Eu sou toda natural, bonita pra caramba! ’. Em 2009, ela participou do concurso Garota da Laje, no Saara, Rio de Janeiro, quando tinha apenas 19 anos de idade. Na época, ela perdeu o concurso e disse a frase marcante em uma entrevista no programa Profissão Repórter.

Com a repercussão do meme, ela surfou na fama. Ela se tornou repórter do programa Pânico, da Band, e também de outros programas. A artista também é cantora de funk e se apresentava em comunidades no Rio de Janeiro. Com a fama do meme, ela conseguiu se lançar como cantora e conquistou um apartamento e uma loja.

Além disso, Cariúcha também ganhou repercussão na internet ao ter uma briga com Jojo Todynho por causa de insinuações sobre outros famosos no meio da música. Na época, Cariúcha acusou Jojo de ter sido responsável pelo afastamento de Anitta e Pabllo Vittar. Desde então, as duas trocam alfinetadas nas redes sociais.

Atualmente, Cariúcha está confinada em A Fazenda 15, da Record TV. Um dos momentos da participação dela no reality show é o atrito com Rachel Sheherazade. Nesta semana, elas brigaram por causa de uma suposta fala de Rachel, mas Cariúcha foi desmentida por Adriane Galisteu, que revelou o que a jornalista disse para a rival.

Ao vivo nesta quarta-feira, 4, ela esclareceu a situação que aconteceu entre Cariúcha e Rachel Sheherazade. Há alguns dias, Cariúcha alfineta Rachel ao acusá-la de ter dito que a influencer poderia transmitir alguma coisa por sua saliva. Porém, Galisteu colocou um ponto final ao dizer o que Rachel disse de verdade.

“Vou falar de outro assunto aqui para vocês para evitar que uma situação infundada contamine a convivência de vocês aí dentro. Eu gostaria de esclarecer um ponto para você, Cariúcha, e para você, Rachel. Talvez vocês não lembrem exatamente o que foi dito, mas o público viu o VT da atividade das flores. A Rachel não falou sobre transmitir doença. Ela disse: ‘Não cospe em mim que você pode ser expulsa’. Foi isso, viu?”, afirmou ela.

manokkk quem diria que a mulher desse meme, é aquela insuportável da cariucha pic.twitter.com/2J2PaxkeJd — 𝐚𝐥𝐥𝐲 (@flyvanill) October 2, 2023

Jojo Todynho fala sobre Cariúcha em A Fazenda 15

A funkeira Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores ao falar sobre a participação de Cariúcha em A Fazenda 15, da Record TV. Ela gravou vários stories no Instagram para dar a sua opinião sobre a presença da influencer no reality show e detonou o jogo da peoa.

Para começar, ela explicou a sua decisão de falar de Cariúcha publicamente. "Prometi que não ia falar nada, mas vou hablar mesmo pra que no dia que acontecer a tal roça da pessoa, eu não ser mais uma pra chutar cachorro morto, então vou mandar o papo reto aqui pra deixar registrado. A moça lá, a voz do povo, vulgo Cariúcha, vai sair e como exemplo pra todas as pessoas que acham que podem sobressair em cima dos outros com maldade, mentiras e que não vai dar nada", disse ela, e completou: "Mas a vida da volta. Às vezes o karma pode até demorar, mas às vezes pode vir de jatinho. Triste, não por ela, mas pela família. Tenho todos os meus erros mas meu maior medo é envergonhar minha família, meus amigos, quem está ao meu redor. Faço tudo pra que fiquem bem, resguardo ao máximo".

Então, ela falou sobre a presença da influencer no reality show. "Ela respinga no meio dos nossos. Ela fica aí como exemplo pra você pensar 2 vezes antes de ir pra podcast se meter em história que não lhe convém. Para não desmerecer a conquista dos outros. [...] Ela vai sair achando que tá por cima da carne seca, que tá com tudo, mas quando ela se der conta da realidade, que a ficha cair, ela vai ver como é na pele", comentou.

Logo em seguida, ela comentou sobre a personalidade de Cariúcha. "A Cariúcha foi pro reality para ser estereotipada com tudo que as pessoas gostam de dizer sobre a mulher preta. Que é favelada, sem conteúdo, tudo que é de ruim, eles querem envolver pessoas pretas. E a Cariúcha, burra, que me dá um ódio, foi pra reafirmar isso. Garota, acorda pra vida. Que você saia e recomece, porque todo mundo tem direito de fazer uma aula de letramento racial e aprender, porque você tem que aprender", contou.