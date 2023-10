A Fazenda 15: Cariúcha fica abalada após bronca de Adriane Galisteu

Cariúcha desabafa com as amigas e diz que desanimou após ser desmentida ao vivo por Adriane Galisteu

Na madrugada desta quinta-feira, 5, Cariúcha desabafou com as amigas sobre como ficou após ser desmentida ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu em A Fazenda 15, da Record TV. Ela contou que ficou desanimada e até receio de estar cancelada pelos telespectadores.

Tudo começou quando Adriane Galisteu desmentiu os rumores sobre uma suposta fala de Rachel Sheherazade. Cariúcha e Rachel tiveram um atrito nesta semana após a influencer acusar a jornalista de ter tido que poderia pegar alguma coisa dela por meio da saliva. Porém, Galisteu disse que a fala de Rachel foi outra e citava uma expulsão ao invés de uma doença. Com isso, Cariúcha desabafou com as amigas sobre a situação.

Cézar Black disse para Cariúcha que acredita que ela possa estar cancelada. “Na minha opinião, em qualquer roça você sai. Eu acho eu você tem um risco enorme de sair canceladíssima daqui. Acho que se fosse você e qualquer um, você sairia, em qualquer configuração. Eu já achava antes, ainda mais agora com o que ela falou. Eu sempre te alertei, você entrou no bolo”, declarou ele. Logo depois, ela foi conversar com as amigas sobre sua situação. “Você acha que o pessoal está me cancelando?”, perguntou.

Simioni tranquilizou a amiga. “Você está se apegando em uma coisa de quem está aqui dentro, você não sabe como está lá fora”, afirmou. E Jenny concordou: “Nem ele sabe se ele está cancelado, se ele está bem”.

Com isso, Cariúcha desabafou: “Eu estava empolgada, mas essa mensagem… Porque parece que eu inventei uma coisa”.

O que Adriane Galisteu falou ao vivo para Rachel e Cariúcha?

Após fazer um pronunciamento oficial para os participantes de A Fazenda 15, da Record TV, sobre o caso de preconceito na madrugada, a apresentadora Adriane Galisteu aproveitou para acabar com uma fake news que estava circulando dentro da sede. Ao vivo nesta quarta-feira, 4, ela esclareceu a situação que aconteceu entre Cariúcha e Rachel Sheherazade.

Há alguns dias, Cariúcha alfineta Rachel ao acusá-la de ter dito que a influencer poderia transmitir alguma coisa por sua saliva. Porém, Galisteu colocou um ponto final ao dizer o que Rachel disse de verdade.

“Vou falar de outro assunto aqui para vocês para evitar que uma situação infundada contamine a convivência de vocês aí dentro. Eu gostaria de esclarecer um ponto para você, Cariúcha, e para você, Rachel. Talvez vocês não lembrem exatamente o que foi dito, mas o público viu o VT da atividade das flores. A Rachel não falou sobre transmitir doença. Ela disse: ‘Não cospe em mim que você pode ser expulsa’. Foi isso, viu?”, afirmou ela.