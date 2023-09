Conheça Márcia Fu, ex-jogadora de vôlei confirmada em 'Fazenda 15'

A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu está no elenco do reality da Record, que estreia dia 19

Na tarde desta quinta-feira, 14, a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu foi confirmada no elenco de A Fazenda 15, da Record TV, que estreia na próxima terça-feira, 19. O colunista Leo Dias foi o responsável por divulgar o nome da integrante do reality.

Márcia tem 54 anos, é natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e medalhista olímpica pela Seleção Brasileira de Vôlei. Ela ficou conhecida por sua garra e personalidade forte, e construiu uma carreira de grande sucesso no esporte, conquistando vários títulos internacionais e prêmios individuais.

A ex-atleta foi mãe aos 43 anos, mesmo com prognóstico contra, além disso Fu lutou e venceu um câncer de bexiga. Com um grande coração, ela garante que sempre está disposta a se doar pelo bem das pessoas a sua volta.

Participantes confirmados

Ao longo do dia, a Record tem divulgado os novos participantes do reality A Fazenda 15, comandado por Adriane Galisteu. Até o momento já está confirmando no programa: o empresário e modelo Yuri Meirelles, o ex-Twister Sander Mecca, a jornalista Rachel Sheherazade, a cantora e filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, Lily Nobre, a cantora e compositora Kally Fonseca, a influenciadora digital Nathalia Valente, o ator André Gonçalves, o jogador de futebol Radamés Martins, a modelo e influencer Jaquelline Grohalski, a funkeira Cariúcha, o ator Darlan Cunha, o influencer WL Guimarães, a influenciadora e empresária Kamila Simioni, e o nadador e mister Brasil 2023 Henrique Martins.

Diretor de 'A Fazenda' revela como convenceu Rachel Sheherazade

A jornalista Rachel Sheherazade pegou todos de surpresa ao ser anunciada como uma das participantes do reality show da Record, 'A Fazenda 15', nesta quinta-feira, 14. Durante uma coletiva de imprensa que contou com a participação da CARAS Digital, o diretor da atração Rodrigo Carelli explicou como convenceu a apresentadora a se tornar uma peoa.

"A gente teve essa ideia de chamar ela, achamos que não ia topar, é muito polêmica, mas ela não estava em nenhuma emissora, pensamos 'vai que?'. Ela achou muito interessante, mas recusou, achamos que era isso". No entanto, Rachel mudou de ideia e entrou em contato com a equipe. Confira a declaração completa!