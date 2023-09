Antes de 'A Fazenda 15', Darlan Cunha foi acusado e encarou prisão

O ator Darlan Cunha, o eterno Laranjinha de 'Cidade dos Homens', está confirmando no reality 'A Fazenda 15', da Record

Darlan Cunha está confirmado no elenco do reality A Fazenda 15, da Record TV, que estreia na próxima terça-feira, 19. O ator ficou marcado por seu papel como Laranjinha em 'Cidade dos Homens', quando atuou ao lado de Douglas Silva, o Acerola, que esteve no BBB 22, da Globo. Ele também fez sucesso em 'Cidade de Deus', interpretando Filé. Atualmente, ele está no elenco da série 'Impuros', do Star+, interpretando Chernobyl, o líder de uma facção criminosa.

Mas após fazer parte de grandes produções, Darlan se viu envolvido em uma polêmica. Em 2013, o ator foi acusado de violência doméstica por sua ex-namorada, que, na época, era menor de idade. A moça afirmou ter sido agredida e mantida em cárcere privado pelo então parceiro. Na ocasião, a 15ª DP do Rio de Janeiro (Gávea) instaurou um inquérito para apurar os crimes de lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. Um mês depois, o advogado Marivaldo Sena contou ao portal UOL que a jovem, que tinha 16 anos, deu uma nova versão sobre o fato, e o processo foi encerrado.

Anos depois, em 2018, Darlan foi preso após ser abordado por polícias, que identificaram um mandado de prisão em aberto. A assessoria de imprensa Coordenadoria de Polícia Pacificadora (UPP), informou na época que os policiais fizeram uma abordagem de rotina e encontraram um mandado de prisão em aberto contra o ator após realizarem uma pesquisa de pendências judiciais. O caso se deu devido a uma falha durante o encerramento do processo envolvendo a ex-namorada. Ele ficou uma semana preso na cadeia de Benfica, na zona norte do Rio, e foi condenado a três meses em regime aberto, sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica.

Contato com o crime

Em 2021, em entrevista ao canal 'Na Real', no YouTubue, Darlan confessou que sempre teve medo da proximidade com o mundo das drogas por conta da relação difícil com o pai biológico, que é dependente químico.

"Sempre tive contato com o crime. Meu pai era bandido, meus tios eram também bandidos, meus amigos de escola viraram traficantes. Mas nunca me envolvi", revelou ele. "Já usei drogas, mas eu sempre tive pânico e medo. Meu pai virou bandido para sustentar o vício dele em cocaína [...]", explicou.

A última vez o ator viu o pai foi aos sete anos. Quando fez 18 anos, resolveu procurá-lo, mas descobriu que ele havia morrido. "Eu fui na favela onde ele morava e encontrei os meus primos. Um deles me contou o ano em que ele morreu. A história é que ele roubou e foi para a favela. Isso é muito crítico, levar a polícia para a favela. A polícia chegou, procurou quem tinha roubado e aí os 'caras' resolvem do jeito deles", relembrou.