Confirmada em ‘A Fazenda 15’, Nathalia Valente foi processada por tatuagem polêmica

Nova peoa de ‘A Fazenda 15’, Nathalia Valente responde por danos morais após se arrepender de tatuagem e expor situação na web

A influenciadora digital Nathalia Valente foi confirmada como uma das participantes do reality show da Record, 'A Fazenda 15', nesta quinta-feira, 24, mas parte do público conhece a nova peoa de uma polêmica na internet. A loira ganhou destaque depois de fazer uma tatuagem escondida de sua mãe e se arrepender do resultado.

O caso foi tão sério que a influenciadora foi processada pelo tatuador após expor a situação em suas redes sociais. Tudo aconteceu em meados de julho do ano passado, quando Nathalia decidiu eternizar um desenho de uma cobra em suas costas sem contar para sua mãe dividiu todo o processo do desenho com seus mais de 13 milhões de seguidores.

Mas depois de alguns dias, Nathalia contou que se arrependeu da tatuagem: "Ficou totalmente diferente do que eu pedi para o tatuador, ficou muito escura... está totalmente errada. Sinceramente, eu não gostei. Estou muito triste, porque está nas minhas costas e está enorme. Estou realmente muito triste e não sei o que eu faço", disse aos prantos em seu stories do Instagram.

Em meio a polêmica que movimentou a web, o tatuador responsável pelo desenho emitiu uma nota em suas redes sociais em conjunto com sua equipe jurídica para rebater as declarações de Nathalia. Na declaração, o artista afirma que a influenciadora aprovou o desenho antes e depois do processo, e que inclusive, elogiou o resultado da tatuagem.

Segundo informações da Rede Record, após a repercussão do caso, o tatuador decidiu entrar com um processo de danos morais no valor de R$ 90 mil contra a influenciadora depois de se sentir exposto pela situação. Até setembro do ano passado, Nathalia havia contestado as acusações da ação. Agora, ela promete causar novas polêmicas no reality da Record:

Saiba tudo sobre Nathalia Valente:

Nascida em São Paulo, a nova peoa de A Fazenda, Nathalia Valente vive em Mogi das Cruzes, região interiorana do estado. Além da polêmica tatuagem, a loira também costuma causar na web por conta de suas roupas curtas e algumas outras situações inusitadas em seu estilo de vida; saiba mais sobre a influenciadora.