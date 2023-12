Campeã de A Fazenda 15, Jaquelline surge aos beijos com Lucas Souza

Após se tornar milionária com a vitória em A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski é flagrada dando um beijão em Lucas Souza nos bastidores da Record TV

Campeã de A Fazenda 15, da Record TV, Jaquelline Grohalski foi flagrada aos beijos com Lucas Souza nos bastidores da Record TV. Antes de uma gravação do programa Hora do Faro nesta sexta-feira, 22, os dois se encontraram no camarim da emissora e trocaram carinhos no camarim.

Na frente dos amigos e colaboradores, os dois se abraçaram e trocaram um beijão para celebrar o amor deles. Eles estão juntos desde o confinamento no reality show.

Eles começaram a ficar nas primeiras semanas de A Fazenda e logo engataram o namoro. Inclusive, Lucas fez um pedido de namoro para ela em uma cena romântica na casinha da árvore da sede.

Agora, que estão fora do confinamento, eles se reencontraram e devem seguir com o relacionamento. Nos stories do Instagram, Lucas já contou que quer levar três pessoas de A Fazenda para a sua vida pessoal, sendo elas: Jaquelline, Rachel Sheherazade e André Gonçalves.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jaquelline Grohalski (@edits_jaquelline)

Jaquelline conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão

O reality show A Fazenda 15, da Record TV, chegou ao fim nesta quinta-feira, 21, e teve Jaquelline Grohalski como a grande campeã da temporada! A ex-BBB e influenciadora digital recebeu 56,17% dos votos do público ao disputar a final contra André Gonçalves, Márcia Fu e WL Guimarães.

Jaquelline recebeu o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro elétrico 0 km por ter conquistado o título de campeã ao receber 56,17% dos votos. O segundo lugar ficou com André Gonçalves, que recebeu o prêmio de R$ 100 mil e 25,77% dos votos. E o terceiro lugar ficou com Márcia Fu, que ganhou o valor de R$ 50 mil e recebeu 12,78% dos votos. Portanto, WL ficou em quarto lugar com apenas 5,28% dos votos.

Ao longo da temporada, Jaquelline teve destaque na temporada com sua personalidade forte. Ela participou de várias provas e também viveu um romance com Lucas Souza, que é o ex-marido de Jojo Todynho. Os dois ficaram juntos durante algumas semanas, mas foram separados quando ele desistiu do reality show e pediu para sair. Assim, ela continuou no jogo com seus amigos e chegou até a final.

++ Adriane Galisteu aposta em look preto com fenda na final de A Fazenda 15