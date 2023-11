Cadê ele? Equipe de Lucas Souza emite nota após peão sumir: "Preocupados"

Equipe de Lucas Souza emite nota após peão sumir; entenda o que está acontecendo nos bastidores

A equipe de Lucas Souza emitiu um comunicado para tranquilizar os fãs do peão, que segue sem aparecer nas redes sociais desde que desistiu de A Fazenda. O comportamento do ex-militar preocupou os seguidores e virou assunto nesta quinta-feira, 23.

Ciente da preocupação dos fãs, a assessoria do artista informou que o ex peão "está bem" e que deve aparecer em breve para conversar com os seguidores. A publicação foi realizada em uma rede social no início desta tarde.

"Tropa, sei que todos estão preocupados, mas para acalmar o coração de vocês, o Lucas está bem, na medida do possível, porém abalado com o acontecido. Assim que for possível, ele vai aparecer e falar com vocês! Muito obrigado por todo carinho e amor com nosso peão", diz o texto.

Para quem não acompanhou, nos últimos dias os peões protagonizaram algumas discussões acaloradas e o enfermeiro chegou a citar o nome de Jojo Todynho, ex-esposa do militar. Uma das brigas foi tão feia que a segurança do reality precisou intervir para evitar agressões. Pouco tempo depois, Lucas saiu do reality show 'A Fazenda 15', da Record TV, ao bater o sino para pedir para desistir do jogo.

Tropa, sei que todos estão preocupados, mas para acalmar o coração de vocês, o Lucas está bem, na medida do possível, porém abalado com o acontecido. Assim que for possível, ele vai aparecer e falar com vocês!



Muito obrigado por todo carinho e amor com nosso peão 🪖💚… — Lucas Souza 🪖 (@lucassouzaofl) November 23, 2023

Saiba o que Lucas Souza falou antes de sair de A Fazenda 15

Na noite desta quarta-feira, 22, a produção de ‘A Fazenda 15’ exibiu detalhes da decisão de Lucas Souza para desistir da competição. O ex-militar saiu da sede sozinho e foi direto tocar o sino na oficina. Lá, ele fez um discurso sobre o motivo para desistir. Ele disse que estava com o sentimento de missão cumprida.

Além disso, Lucas explicou que queria cuidar de sua saúde mental neste momento para não se desestabilizar após o game: “Eu estou desistindo de A Fazenda, eu quero desistir. Chegou em um ponto que para mim não está sendo saudável, não está sendo bom”, disse ele; confira o discurso de Lucas Souza na íntegra.