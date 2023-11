Após desistir de A Fazenda, Lucas Souza volta ao estúdio da Record TV

Saiba o que Lucas Souza foi fazer no estúdio da Record TV nesta sexta-feira, 24, apenas dois dias após desistir de A Fazenda 15

O ex-militar Lucas Souza apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira, 24, para contar que vai voltar ao estúdio da Record TV para uma gravação especial. Ele foi convidado para participar do programa Hora do Faro, de Rodrigo Faro, e a gravação acontece nesta tarde. Assim, este será o primeiro compromisso oficial dele após ter desistido de A Fazenda 15 na última quarta-feira, 22.

Nos stories do Instagram, o rapaz surgiu sorridente e contou sobre o seu compromisso na emissora. "Acabei de pegar meu celular, já vi algumas informações aqui, já conversei com a minha família. Gente, que doideira, que sentimento bom. Quero falar para vocês que está tudo bem, hoje vai ser um dia corrido, vou para a Record, fazer gravação do 'Hora do Faro' hoje, vou gravar algumas coisas lá com eles. Espero que vocês fiquem ligados", disse ele.

E completou: "Mais tarde, eu vou ligar para a mãe da Jaquelline, vou falar com ela, com a Bella. É isso aí, bora ficar ligado aqui".

Lucas Souza fala sobre sua decisão de sair de A Fazenda 15

Em sua primeira aparição na internet depois de desistir de A Fazenda 15, Lucas Souza explicou a sua decisão. O influenciador digital postou um vídeo no feed do Instagram para explicar sua decisão de deixar o jogo, e também agradeceu pelas mensagens de carinho e apoio que recebeu dos fãs.

"Passando aqui para falar que está tudo bem, na medida do possível, é claro! Tô aqui com um mix de emoções, acabei de sair. Ainda não tive a oportunidade de pegar meu celular, ver as informações, mas tive um feedback que tem um exército de pessoas que estão aqui comigo me apoiando e apoiando minha decisão", começou ele.

"Espero que vocês entendam que eu tomei essa decisão por conta da minha saúde mental, realmente, mas quero agradecer a essa multidão, esse exército, essa tropa que está aqui comigo prestando apoio. Quero agradecer também à Record por todo o apoio prestado... psicológico, médico e todo o cuidado que eles estão tendo comigo. Em outro momento quero vir aqui conversar com vocês e contar algumas coisas. Esse não é um momento que eu estou bem... mas sei que vou ficar melhor, vou me recuperar e a primeira coisa que vou fazer é falar com vocês", finalizou.