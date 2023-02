Após causar em A Fazenda, Deborah Albuquerque manda a real sobre brigas: "Na justiça"

Participante polêmica de A Fazenda 14, Deborah Albuquerque não esquece brigas e quer resolver casos na Justiça

Uma das participantes mais polêmicas de A Fazenda 14, a influenciadora Deborah Albuquerque (38) garante que não se arrepende de ter entrado no reality. A famosa minimizou algumas brigas, mas garantiu que deve resolver alguns casos para a Justiça .

Presente no Camarote da Revista CARAS para assistir ao Desfile das Campeãs, Deborah falou um pouco como avalia a sua passagem pelo reality da Record TV. Passado alguns meses ela disse que leva boas memórias do programa. "Guardei muito aprendizado e guardei amigos, né?", iniciou.

"As mágoas a gente deixa dentro da Fazenda e o que tiver que resolver, que foi muito grave que a gente sabe, a gente resolve na justiça, né? Eu acho que a gente é protegido, como diz a minha amiga Babi, pela lei brasileira também", disparou a ruiva.

Para quem não lembra, durante o confinamento de A Fazenda 14, Deborah foi responsável por travar uma enorme rivalidade contra Deolane Bezerra. Os embates entre as duas eram regrados de muitos xingamentos e até mesmo cuspes.

Mesmo com muitos colegas de edição reclamando da produção e declarando que estão arrependidos, Deborah afirmou que só tem o que comemorar de seu desempenho no jogo. A famosa, que saiu em uma roça dupla, afirmou que seu saldo é positivo.

"Vida nova! Eu não tenho nada para reclamar, A Fazenda foi meu terceiro reality e foi uma grande vitrine. Passei dois meses na Fazenda, é muito tempo de exposição na TV aberta e eu fico muito feliz, só tenho a agradecer. Não tem nada do que me arrepender, só do que me orgulhar", disse.

Sobre participar de novos realities, a ex-peoa confessou que adoraria entrar no BBB, mas prefere mesmo é resguardar sua imagem. "Não tô pronta neste momento para seguir fazendo reality show, quem sabe o fofinho. Ele até já está sendo cogitado por aí", disse ela, brincando sobre o futuro do marido, Bruno Salomão.

Deborah Albuquerque e Bruno Salomão no Camarote da Revista CARAS (Foto: Mariana Quintão / CARAS)