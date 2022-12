Após boatos, Adriane Galisteu conta se este foi o fim do reality show 'A Fazenda'

Apresentadora Adriane Galisteu falou se reality show Fazenda terá nova edição em 2023

Com todas as confusões que cercaram essa edição de 'A Fazenda', a apresentadora Adriane Galisteu falou sobre a continuação do programa. A final, que coroou Bárbara Borges, aconteceu na última quinta-feira, 15.

Diversos rumores apontavam para uma mudança ou até para o fim do programa, no entanto, a apresentadora fez questão de confirmar que a Fazenda segue no ano de 2023 e que ela é quem deve continuar apresentando o reality show.

"Atenção... A Fazenda 15 vem aí meus amores! E ela vem brilhando, pode ter certeza que voltaremos ainda mais forte com vocês e pra vocês! Ou quem achou que aqui seria diferente? E já vou logo avisando, a mãe está on viu gente. Eu vou ter o maior prazer de apresentar esse reality doido, lider de audiência que o Brasil ama e é fã. Então se prepara que o ano que vem promete!", avisou Adriane Galisteu.

Deolane Bezerra soltou o verbo em um podcast

Após ser retirada do programa com manifestação da família na frente da sede da Fazenda, Deolane Bezerraparticipou do "PodCats", onde alfinetou e muito a Record. Isso porque ela descobriu que estavam usando sua imagem na final do programa e não gostou. “De novo. Para de usar a minha imagem. É sobre isso. Eles nem poderiam, mas está bom”, se revoltou.