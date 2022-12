Deolane Bezerra dá bronca na equipe de A Fazenda: 'Para de usar a minha imagem'

Durante a grande final de A Fazenda 14, Deolane Bezerra participou de um podcast e não gostou de ver sua imagem sendo exibida na TV

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra (34) acompanhou a grande final de A Fazenda 14, da Record TV, enquanto participava do PodCats no YouTube. No meio da entrevista, ela ficou sabendo que a emissora estava exibindo imagens de sua participação no reality show e não gostou muito disso.

Tanto que ela deu uma 'bronca' na produção em seu comentário. “De novo. Para de usar a minha imagem. É sobre isso. Eles nem poderiam, mas está bom”, afirmou ela.

Vale lembrar que Deolane desistiu de A Fazenda poucos dias antes da final. As irmãs dela conseguiram entrar com um pedido para que ela fosse liberada do programa por causa da internação de sua mãe. Assim, em um domingo, Deolane saiu do reality show e foi direto ao hospital para ficar com a mãe.

Ainda durante a participação no podcast, Deolane Bezerra relembrou que cuidar dos animais foi uma das partes mais difíceis do programa. “A vaca com diarréia! O povo diz que não, mas a vaca tossiu na minha frente. Ela tossia e se cagava. Eu vomitei, e o suco gástrico queimou minhas cordas vocais. Fiquei rouba na hora. Foi babado”, relembrou.

Campeã de A Fazenda 14, Bárbara Borges fala sobre Deolane Bezerra

Logo após se tornar a campeã de A Fazenda 14, Bárbara Borges participou da Cabine de Descompressão e citou Deolane. “Ainda estou assimilando, é muita coisa. Mas pensando na trajetória, foram muitas coisas. Tretas desde a primeira semana. E a Deolane é inegável, ela entrou muito forte. Ela tem uma personalidade muito forte”, iniciou a ex-paquita.

"E não só eu, como todo mundo na casa começou a observar que ela estava no centro e tinham muitas coisas ao redor dela. Ou você se juntava e fazia parte daquele grupo, ou não. Então a minha leitura de jogo começou a ir em cima disso. Acho que o público foi acompanhando essa minha trajetória de leitura do jogo. Acredito que possa ter sido isso", contou.

Então, Babi falou sobre a personalidade da rival no jogo. “É que o jeito dela, que era muito forte, para mim soava muitas vezes como agressivo. Eu comecei a entender que ali teria um problema. Percebi que eu teria que me impor com a minha personalidade e passar por cima de um medo que eu estava sentindo. Não tinha medo dela, mas o que viria depois de uma treta com ela”, finalizou.