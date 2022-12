A Fazenda 14: Sincera! Babi diz acreditar que embates com Deolane fizeram ela crescer no jogo

A campeã Babi Borges, participou da 'Cabine da Descompressão' e respondeu perguntas sobre sua rival Deolane

A grande campeã de A Fazenda 14, Bárbara Borges, participou da Cabine da Descompressão, com os outros dois finalistas do programa, Bia Miranda e Iran Malfitano. A loira foi questionada por Lucas Selfie sobre os motivos que levaram ela a ser a vencedora do reality show rural e sem medo, Babi afirmou que as tretas com Deolane podem ter influenciado.

“Ainda estou assimilando, é muita coisa. Mas pensando na trajetória, foram muitas coisas. Tretas desde a primeira semana. E a Deolane é inegável, ela entrou muito forte. Ela tem uma personalidade muito forte”, iniciou a ex-paquita.

"E não só eu, como todo mundo na casa começou a observar que ela estava no centro e tinham muitas coisas ao redor dela. Ou você se juntava e fazia parte daquele grupo, ou não", continuou a atriz.

"Então a minha leitura de jogo começou a ir em cima disso. Acho que o público foi acompanhando essa minha trajetória de leitura do jogo. Acredito que possa ter sido isso".

Selfie perguntou para a campeã se ela achava que precisava enfrentar Deolane para ganhar o jogo e Bárbara afirmou: “Não. É que o jeito dela, que era muito forte, para mim soava muitas vezes como agressivo. Eu comecei a entender que ali teria um problema. Percebi que eu teria que me impor com a minha personalidade e passar por cima de um medo que eu estava sentindo. Não tinha medo dela, mas o que viria depois de uma treta com ela”, finalizou.

"Não medo dela, mas medo do que viria da briga com ela (Deolane)" #CabineDeDescompressãopic.twitter.com/cO3ywLo0Kh — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 16, 2022

Sem papas nas línguas, Deolane Bezerra segue dando o que falar fora de A Fazenda 14. A loira participou nesta quinta-feira (15), do PodCats, podcast apresentado pelos influenciadores Lucas Guimarães e Camila Loures.

Na ocasião, a advogada disparou que ela foi a grande protagonista do reality show rural e não se importa com quem achar ela arrogante ou soberba. "Porque a protagonista é a mãe e fod@-se. E quem me achar soberba e arrogante, sou eu mesmo! Vilã ou mocinha a protagonista fui eu!", iniciou Deolane.