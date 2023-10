Advogado de Rachel Sheherazade faz post enigmático após ela ser expulsa de A Fazenda 15

Advogado de Rachel Sheherazade deixa fãs curiosos ao fazer post sobre a expulsão da jornalista de A Fazenda 15

O advogado André Fróes de Aguilar, que representa a jornalista Rachel Sheherazade, fez um post enigmático nas redes sociais após ela ter sido expulsa de A Fazenda 15, da Record TV. Ele usou o Twitter para comentar a saída dela do reality show e levantou a curiosidade dos internautas sobre os próximos passos da equipe da jornalista.

Em sua conta, ele disse: “O jogo só termina quando acaba! Muitos cairão e outros de joelhos. Team Rachel, você vencerá a luta dos justos”.

Além disso, o advogado também compartilhou o post de Gretchen em apoio a Rachel. Na mensagem, Gretchen disse: “Rachel, não te conheço pessoalmente! Mas conheci no programa uma mulher incrível, inteligente, corajosa e forte. Não se importe com essa expulsão. Você já entrou vencedora. Você sai mais campeã ainda. Conte comigo”, disse ela. Com isso, o advogado respondeu: “Isso só confirmar o que já tínhamos certeza, Gretchen, que vocês sempre tiveram razão”.

Equipe de Rachel Sheherazade fala sobre a expulsão

A equipe da jornalista Rachel Sheherazade falou pela primeira vez sobre a notícia de que ela foi expulsa de A Fazenda 15, da Record TV. Por meio de um comunicado nos stories do Instagram na tarde desta quinta-feira, 19, a equipe dela confirmou que a comunicadora deixou o programa.

"A produção da Rede Record acabou de informar que Rachel infelizmente foi expulsa da Fazenda 15. Ainda não temos maiores informações e assim que soubermos de tudo manteremos vocês informados”, escreveram.

A saída de Rachel foi comunicada pela produção de A Fazenda 15 por meio de um comunicado para os participantes da sede. Um aviso foi exibido na TV da sala de estar logo após a jornalista ter saído para falar com a produção. Na mensagem, eles informaram que ela descumpriu uma regra do programa e foi expulsa. Com isso, a roça da semana foi cancelada.

“Atenção, peões: Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada conta a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet”, informaram.