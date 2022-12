A Fazenda: Bárbara Borges é a escolhida pelo público para “sair” na roça falsa

Babi ganhou a roça falsa de A Fazenda 14 e continua no jogo. Confira os detalhes!

Salva pelo público! Com 52,32% dos votos, a atriz e ex-paquita Bárbara Borges foi a escolhida pelos fãs de A Fazenda 14 para ganhar o privilégio de “sair” na roça falsa desta quinta-feira (1).

Tudo ocorreu normal como uma simples noite de eliminação, a apresentadora Galisteu fez perguntas para as 3 roceiras na berlinda, Deolane, Bárbara e Pétala, também discursou sobre a participação das meninas no programa e declarou quem seria a primeira peoa a voltar para a sede.

Com a volta de Pétala para a casa, as duas grandes rivais da temporada permaneceram para saber qual seria a decisão do público. Adriane Galisteu anunciou que a salva era Deolane, deixando a advogada muito feliz e a atriz abalada. Mas, sem imaginar a reviravolta, após a volta da loira, a apresentadora abriu a real e contou toda a verdade para Babi, explicando a dinâmica da roça falsa e seus novos privilégios.

“Eu tenho uma notícia para te dar, hoje não é um dia normal. Eu vi que de repente você até se acalmou, só que eu sei que seu coração está assim [acelerado]. E o Brasil inteiro já sabia disso a uma semana, Babi essa roça foi falsa! E é o seguinte, você ainda tem muito tempo para comemorar esse momento.”, disse Galisteu.

Confira o momento especial:

Babi venceu a #EliminaçãoFalsa e está no Rancho do Fazendeiro 🥳🥳🥳 #EliminaçãoFalsapic.twitter.com/fxUeMOM4UW — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2022

Antes do resultado final da roça falsa, nesta quinta-feira (01), Deolane Bezerra e Bárbara Borges voltaram a se atacar ao responderem as perguntas feitas por Adriane Galisteu. A apresentadora questionou quem seria o peão que está fazendo o pior jogo na reta final da competição.

Como esperado, as duas participantes disseram uma da outra. Ao afirmar que Deolane tinha o pior jogo, Babi disse: “Nos nossos embates, ela continua indo por esse lado, porque ela diz que não tem manipulação, mas é total manipulação, distorção. E ela também acaba atacando no lado pessoal, que não tem nada a ver com o jogo. Já ouvi coisas do tipo: colocar questões da minha família, do meu ex marido, tudo para tentar desequilibrar emocionalmente.”