A Fazenda 14: Babi e Deolane se atacam ao responder que peão está fazendo o pior jogo no reality

Na roça falsa, Babi e Deolane, respondem às perguntas de Galisteu e trocam farpas

Antes do resultado final da roça falsa, nesta quinta-feira (01), Deolane Bezerra e Bárbara Borges voltaram a se atacar ao responderem as perguntas feitas por Adriane Galisteu. A apresentadora questionou quem seria o peão que está fazendo o pior jogo na reta final da competição.

Como esperado, as duas participantes disseram uma da outra. Ao afirmar que Deolane tinha o pior jogo, Babi disse: “Nos nossos embates, ela continua indo por esse lado, porque ela diz que não tem manipulação, mas é total manipulação, distorção. E ela também acaba atacando no lado pessoal, que não tem nada a ver com o jogo. Já ouvi coisas do tipo: colocar questões da minha família, do meu ex marido, tudo para tentar desequilibrar emocionalmente.”

Já a rival Deolane ao falar da atriz, não segurou a emoção e mandou ela calar a boca. “O choro dela é midiático, dramático, de 5 minutos e para em 2 segundos. Depois começa a dar risada, e o jeito dela todo duro, as caras e bocas. Ela confunde muito, acho que ela pensa que aqui é uma cadeia e não um reality. Esse negócio de opressão, violência, agressão verbal, muito show. Cala a boca que eu não falei quando você estava falando. Então é muito show”, concluiu a advogada.

Confira as respostas:

Para Babi, o pior jogo do reality é o de Deolane 💣💥 #EliminaçãoFalsapic.twitter.com/7vcXS061pv — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2022

Mais um erro para a conta da produção de A Fazenda 14! Na madrugada desta quinta-feira (1), Bárbara Borges lavou a mão após usar o banheiro dentro da sede do reality show, ato proibido pois a participante está na baia. Mas, segundo as regras do programa, quando a área dos animais está fechada, os membros da baia podem usar os reservatórios da casa.

Antes mesmo que terminasse de lavar as mãos, a sirena de punição tocou, assustando Babi e seus aliados. "Ué, mas a área dos animais está fechada", disse Iran Malfitano. Pelé concordou com o amigo afirmando que o ato de Babi não foi errado e questionando se Pétala não estaria na área dos animais: "É, então pode usar a pia. A Pétala está lá [na área externa], não está?".