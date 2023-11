A Fazenda: Após formação de roça, Jaque faz desabafo: “Soberbo”

Enquanto fazia suas tarefas na Fazenda 15, Jaquelline fez um desabafo sobre a convivência com os peões

Nesta terça-feira, 31, mais uma roça foi formada na Fazenda 15. Com a indicação do Fazendeiro da semana, Lucas Souza, e a dinâmica da formação, foram parar na berlinda: Jenny Miranda, Nadja Pessoa, Shay e Márcia Fu.

Após a formação da roça, já nessa quarta-feira, 1, Jaque foi cuidar dos animais e fazer as tarefas da casa. Enquanto conversava com Mimosa, a vaca do reality show rural, a ex-BBB fez um desabafo sobre a convivência com os outros peões.

Jaque revelou que viu Nadja, que corre o risco de ser eliminada, chorando e quis ajudar: “Nadja estava chorando, não gostei mesmo. Cadê Márcia e André? Ainda levantei para socorrer, para ajudar”.

“Porque isso faz parte de mim, independente das divergências no jogo. O povo aqui tem um olhar meio soberbo, algumas horas. Igual o Shay. Por que tinham que falar comigo? Aquela vez estavam ali, Alicia [X] na casinha da árvore, e o pessoal ali ouvindo a conversa da Mamucha [Márcia Fu] e do Henrique na cerca. Só observei, eu não fico ouvindo conversa de ninguém para levar para os cantos não”, comentou.

Mas esse não é o primeiro desabafo que Jaque faz para a vaca Mimosa. Na semana passada, a peoa revelou que estava com saudades da jornalista Rachel Sheherazade, que foi expulsa do reality após agredir Jenny Miranda durante um conflito. Jaque ainda aproveitou o momento para elogiar Lucas como Fazendeiro.

“Acabou que bem no dia da delegação, uma pessoa muito especial para mim aqui dentro acabou saindo. Eu confesso que fiquei muito triste, e estou triste até hoje, sabe?”, confidenciou para Mimosa.

Bom dia! Jaque já está cuidando da vaquinha Mimosa e desabafa: “Um povo com um olhar meio soberbo!” pic.twitter.com/LUf1AHdAwQ — Dantas (@Dantinhas) November 1, 2023

Treta!

Após a formação da roça, nessa madrugada, os nervos dos peões ficaram à flor da pele. Uma briga entre Jenny Miranda e Nadja Pessoa tomou conta da casa. O conflito se deu por conta de comida. Jenny acusou Nadja de estar escondendo comidas na gaveta de seu quarto.

Jenny ameaçou: "Mexe de novo nas minhas coisas para você ver". E Nadja rebateu: "Olha aí, Brasil! Está me acusando de furto! Falando que eu peguei a aliança dela". Nadja abriu uma gaveta e Jenny a impediu. “Não mexe nas minhas coisas! Você não sabe o motivo e eu não tenho que explicar”, afirmou. E a rival disse: “Para que esconder? É doce de leite, é suco, é lenço umedecido… Eu não tenho medo de você”.