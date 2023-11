A Fazenda 15: Jenny e Nadja trocam farpas: ‘Falsa!’

Clima esquenta entre Jenny Miranda e Nadja Pessoa após formação da roça em A Fazenda 15 e elas trocam farpas. Saiba como foi a briga!

O clima ficou tenso entre Jenny Miranda e Nadja Pessoa após a formação da roça em A Fazenda 15, da Record TV, na madrugada desta quarta-feira, 1º. Tudo começou quando Jenny acusou Nadja de furto no confinamento, já que a influencer mexeu na gaveta no quarto e disse que a rival estava escondendo comida.

Assim, as duas começaram a discutir. Jenny disse: “Mexe de novo nas minhas coisas para você ver”. E Nadja rebateu: “Olha aí, Brasil! Está me acusando de furto! Falando que eu peguei a aliança dela”.

Porém, Jenny negou. “Não coloca palavras na minha boca. Falsa! Estou falando que você mexeu nas minhas coisas e não tem câmera na gaveta”. Por sua vez, Nadja disse: “Nunca fui sua amiga e nunca fui parceira de ninguém aqui. Me acusando de furto? Isso é grave, querida! Vai procurar a sua aliança e para de acusar as pessoas de furto, porque isso é feio. Eu não fiz isso”. A briga ficou mais tensa e Jenny disse: “Você coloca o dedo na minha cara, e depois eu que sou agressiva”.

Nadja abriu uma gaveta e Jenny a impediu. “Não mexe nas minhas coisas! Você não sabe o motivo e eu não tenho que explicar”, afirmou. E a rival disse: “Para que esconder? É doce de leite, é suco, é lenço umedecido… Eu não tenho medo de você”.

Saiba como foi a formação da roça da semana

Na noite desta terça-feira, 31, os participantes de A Fazenda 15, da Record TV, realizaram a formação de mais uma roça no confinamento. Desta vez, a dinâmica contou com as indicações de Jenny Miranda, Nadja Pessoa, Shay e Márcia Fu. Saiba como foi:

Para começar, Sander abriu o Lampião, decidiu ficar com o poder Branco e deu o poder Laranja para Tonzão. Logo depois, o fazendeiro Lucas Souza indicou Jenny Miranda para o primeiro banquinho da roça. “Hoje eu vou seguir o meu coração. Nessa semana eu fiquei em dúvida entre duas pessoas que eu tive embate aqui, que são meus adversários, que é o Tonzão e a Jenny. Eu vou escutar o meu coração e a minha indicação vai ser a Jenny. Eu não concordo com as atitudes dela aqui no jogo, ela acusa as pessoas de coisas gravíssimas aqui dentro. Ela tem suas qualidades, mas nesse momento eu preciso apontar o porquê estou colocando ela lá”, disse ele.

Na votação dos participantes, Nadja Pessoa foi a mais votada. Então, Tonzão abriu o Poder Laranja e recebeu a missão de escolher quatro peões para votarem novamente. Ele decidiu anular os votos de Shay, Jaquelline, Cezar e Alicia. Mesmo com os votos sendo feitos novamente, Nadja continuou sendo a mais votada e ocupou o segundo banquinho da roça.

Na sequência, Nadja teve o poder da puxada da baia e decidiu puxar Shay para ocupar o terceiro banco da roça. Assim, Sander abriu o Poder Branco e recebeu duas missões. Ele teve que indicar uma pessoa para o quarto banco da roça e também teve que vetar um dos roceiros da Prova do Fazendeiro. Sander decidiu mandar Márcia Fu direto para a roça e vetou Nadja da prova.