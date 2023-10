A Fazenda: Jaquelline revela que ainda não superou saída de Rachel Sheherazade do reality

A peoa e ex-BBB Jaquelline comentou que ainda não aceitou a expulsão da jornalista Rachel Sheherazade da Fazenda 15

Nesta quinta-feira, 26, uma nova liderança já começou na Fazenda 15. Após se tornar Fazendeiro, Lucas Souza já distribuiu as tarefas para os peões na casa. A participante e ex-BBB Jaquelline, ficou com a responsabilidade de cuidar da vaca Mimosa.

Durante seus cuidados com o animal, Jaque desabafou sobre os acontecimentos mais recentes no programa. A ex-BBB comentou que não superou a expulsão da jornalista Rachel Sheherazade, que agrediu a peoa Jenny Miranda.

“Aconteceu tanta coisa... Primeiro que semana passada, eu pedi para ficar com você. Para a gente ficar mais juntinhas fofocando”, comentou a peoa sobre a saudade que estava da vaca Mimosa.

Então, Jaque comentou sobre a expulsão de Rachel. “Acabou que bem no dia da delegação, uma pessoa muito especial para mim aqui dentro acabou saindo. Eu confesso que fiquei muito triste, e estou triste até hoje, sabe?”, revelou.

“Ela não merecia sair do jeito que saiu, sabe? E aí eu fiquei cuidando da hortinha, aí essa semana graças a Deus eu não fui para a roça. Mas foram duas pessoas que eu gosto muito, que é a Kally e o Lucas. E ele voltou como fazendeiro ontem”, disse a morena atualizando Mimosa sobre os acontecimentos mais recentes do reality.

Enquanto tirava leite da vaca, a peoa ainda aproveitou para elogiar Lucas como fazendeiro da semana. A participante começou relembrando as tarefas que fazia anteriormente. “Todas essas funções aqui, eu fazia sozinha com o André. O André que estava comigo no touro. E eu cortava lenha”, disse. Com a nova liderança, as coisas mudaram: “Enquanto a gente está aqui, o Yuri já foi para o touro. Eu ia cortar a lenha, mas o Lucas já está cortando”.

“Esse fazendeiro está ótimo! Ele falou que vai trabalhar todos os dias, gente, quero só ver”, elogiou Jaque. E Henrique, que estava com ela, afirmou: “Ele vai mesmo, ele gosta”. Jaque também revelou que gosta de algumas tarefas: “A melhor coisa é a gente descer para cuidar dos bichinhos”.

Jaque conversa com a vaca Mimosa e diz que está triste até hoje pela Rachel. #AFazendapic.twitter.com/ezLSzwFqVx — Dantas (@Dantinhas) October 26, 2023

Polêmica!

Nessa semana, Jaque se viu envolvida em polêmica dentro do programa. A participante Kamilla Simioni começou a espalhar pela casa que havia ouvido Jaque falar que queria beijar o cantor Tonzão Chagas. Porém, a apresentadoraAdriane Galisteu desmentiu ao vivo o rumor iniciado por Simioni.

“Quando você falou dessa questão do beijo aí, você nunca falou o nome do Tonzão, só pra ficar claro pro Tonzão e pra você. Vamos seguindo”, disse a apresentadora para Jaqueline. Ainda no programa ao vivo, Simioni se defendeu afirmando o que ouviu. Após o programa, a peoa criticou Galisteu.